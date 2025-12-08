Agricultores invaden la pista del aeropuerto de Creta para reclamar el pago de ayudas

Atenas, 8 dic (EFE).- Cientos de agricultores griegos invadieron este lunes la pista principal del aeropuerto internacional de Heraclión, en la isla de Creta, y obligaron a suspender el tráfico aéreo, dentro de las protestas que mantienen en todo el país para reclamar el pago de subvenciones retrasadas por un caso de corrupción.

Los medios locales muestran imágenes de cómo un grupo de agricultores irrumpe en la pista del aeropuerto, uno de los más importantes de Grecia, tras lograr evadir un bloqueo de la Policía.

Esta mañana un convoy con cientos de agricultores partió hacia el aeropuerto con el objetivo de bloquear el acceso a esas instalaciones con el fin de exigir el pago de subsidios retrasados por un escándalo de corrupción. EFE

