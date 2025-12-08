Agricultores invaden la pista del aeropuerto de Creta para reclamar el pago de ayudas

Atenas, 8 dic (EFE).- Cientos de agricultores griegos han invadido este lunes la pista principal del aeropuerto internacional de Heraclión, en la isla de Creta, y han obligado a suspender el tráfico aéreo, dentro de las protestas que mantienen en todo el país para reclamar el pago de subvenciones retrasadas por un caso de corrupción.

Los medios locales muestran imágenes de cómo un grupo de agricultores irrumpe en la pista del aeropuerto, uno de los más importantes de Grecia, tras lograr burlar el bloqueo de la Policía.

Esta mañana un convoy con cientos de agricultores partió hacia el aeropuerto con el objetivo de bloquear el acceso a este para exigir el pago de subsidios retrasados por un escándalo de corrupción.

Los agricultores y ganaderos ya se habían enfrentado anteriormente con agentes antidisturbios de la Policía que intentaron cortarles el paso.

Mientras la Policía discutía con los agricultores, unos 150 se separaron del grupo principal de manifestantes y, eludiendo el bloqueo, irrumpieron en la pista del aeropuerto.

Dos vuelos desde Atenas y la isla griega de Rodas que en ese momento se dirigían hacia Heraclión tuvieron que regresar a su punto de partida, según el portal informativo Neakriti.

Además, se han visto suspendidos todos los vuelos programados desde o hacia el aeropuerto.

Ya dentro del aeródromo, un grupo de agricultores empezó a tirar piedras a fuerzas de la Policía que se encontraban fuera de la pista, según imágenes de SKAI.

También está bloqueado el aeropuerto de La Canea, el segundo más grande de Creta, ya que grupos de agricultores cortaron con sus tractores todos los accesos.

También aquí los manifestantes tiraron piedras a los agentes antidisturbios que, pese a responder con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, tuvieron finalmente que retirarse.

Los manifestantes no permiten el acceso a nadie, por lo que visitantes y turistas extranjeros permanecen en las calles contiguas sin poder llegar al aeropuerto.

Mientras, decenas de puntos claves de autopistas y carreteras permanecen este lunes bloqueados en Grecia continental por octavo día consecutivo, así como varios cruces en la frontera con Bulgaria y Macedonia del Norte.

Los agricultores exigen el desembolso de subsidios que son repartidos por la agencia estatal OPEKEPE, envuelta en un escándalo de malversación de cientos de millones de euros de fondos agrícolas de la Unión Europea (UE).

También piden la imposición de precios mínimos garantizados para que la venta de sus productos pueda cubrir los costes de producción, además de la eliminación de una serie de impuestos que gravan el diésel.

«La puerta del Gobierno siempre está abierta (para negociar)», señaló este lunes el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

«Pedimos una representación específica (de los agricultores) y reivindicaciones concretas», añadió, y recalcó que dicho «diálogo» se tiene que llevar a cabo con las «carreteras abiertas». EFE

