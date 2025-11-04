Agricultores mexicanos bloquean vías tras no llegar a un acuerdo sobre precio del maíz

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- Agricultores del estado de Guanajuato (centro del país) bloquearon este martes diversas carreteras tras no llegar a un acuerdo con el gobierno federal para establecer un precio mínimo a la tonelada de maíz y el sorgo.

Las diferentes organizaciones de productores exigen un precio de 6.000 pesos (321 dólares) por tonelada de maíz, mientras que las autoridades competentes quieren fijarlo en 4.700 pesos (252 dólares).

Los agricultores también demandan una “negociación digna”, y una “dignificación del campo y de la vida de cada agricultor en México”.

Además, señalan que el proyecto de construcción de un acueducto en la Presa Solís perjudicaría la agricultura del céntrico estado, pese a que el gobierno estatal apunta a que productores también se verían beneficiados con la tecnificación del campo.

“Estamos hartos de que jueguen con el sustento de nuestras familias, mientras los industriales se preparan para robarnos con precios de miseria. El campo no pide limosnas, exige soluciones reales y precios justos para el maíz y el sorgo”, expresaron a través de una publicación en las redes sociales Movimiento Agrícola Campesino.

Los bloqueos se han registrado en tres puntos alrededor del municipio de Irapuato, así como en Pénjamo, León, Santa Rosa Plan de Ayala.

En jornadas pasadas, los mismos agricultores cortaron vías de tren y bloquearon casetas de peaje en el estado.

Asimismo, advirtieron que, si no obtienen “una respuesta seria, una mesa de diálogo resolutiva y soluciones reales», bloquearan «las carreteras en los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro” hasta lograr soluciones concretas.

El lunes pasado, la Secretaría del Campo del estado anunció una ayuda económica de 150 pesos (8 dólares) por tonelada de grano de maíz blanco.

Guanajuato es uno de los principales estados agrícolas de México, donde el sector agropecuario representa una parte importante del producto interior bruto (PIB) estatal y de los puestos de trabajo. EFE

