Agricultores UE mantienen su oposición a la aplicación del acuerdo con Mercosur

5 minutos

Bruselas, 28 feb (EFE).- Los agricultores de la Unión Europea (UE) mantienen su oposición al acuerdo comercial con Mercosur tras el anuncio de la Comisión Europea de aplicarlo de forma provisional, un pacto que Bruselas defiende como una «ventaja estratégica» pero que para ellos pone en «jaque» al sector agrícola europeo.

El campo europeo no tardó en reaccionar a la declaración de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien anunció este viernes que, después de su aprobación en Argentina y Uruguay, el pacto comercial entre la UE y los países del Mercosur se empezará a aplicar de forma provisional una vez finalicen los últimos procedimientos legales para su aplicación, lo cual podría suceder en los próximos meses.

Eurodiputados, ministros y organizaciones agrarias criticaron la forma en la que la Comisión planteó esta aplicación, que llegaron a calificar de antidemocrática al no haber esperado a la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

«La decisión unilateral de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur es incomprensible», dijo la ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard.

Copa-Cogeca, que reúne a asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo, advirtió en un comunicado que «proceder de esta manera dejará una huella política duradera y podría socavar aún más la confianza entre las instituciones europeas y las comunidades rurales».

Pedro Barato, presidente de la Asociación española Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja), también reiteró en un mensaje desde Bruselas que la decisión de Von der Leyen pone «en jaque» al campo español y europeo, cuando le pedían «más tiempo» para analizar las consecuencias del acuerdo.

Salvaguardas «insuficientes»

El pacto, que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con más de 700 millones de consumidores, lleva negociándose más de 25 años.

Según la Comisión, se acordaron salvaguardas para proteger al sector agrario europeo y se escogió una base legal similar a la de otros acuerdos de la UE, como el de Chile.

Las salvaguardas permiten al Ejecutivo comunitario investigar y actuar si las importaciones de productos agrícolas sensibles aumentan de forma significativa o entran a precios claramente inferiores a los europeos, e incluyen la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta un perjuicio, entre otras.

Esto se logró gracias a la oposición de Francia al acuerdo, que forzó la inclusión en el texto de cláusulas de salvaguarda, pero también impulsó las cláusulas espejo, que suponen exigir reciprocidad en términos de reglas sanitarias o de utilización de fitosanitarios, y en los controles sanitarios, veterinarios y de fitosanitarios sobre los productos que lleguen de Sudamérica.

Todo esto, sin embargo, no es suficiente para «tranquilizar» a productores y consumidores, según las organizaciones agrarias que han bloqueado Bruselas en varias ocasiones durante el último año con motivo del acuerdo comercial.

Según Copa-Cogeca, sus «preocupaciones» siguen incluyendo «el aumento de los volúmenes de importación» que, añaden, «ejerce presión especialmente sobre sectores sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar».

Además, aseguran que «la UE no ha obtenido garantías que realmente tranquilicen a productores y consumidores» en cuanto a «las persistentes asimetrías en las normas de producción, los requisitos medioambientales, las normas de bienestar animal, el uso de productos fitosanitarios y las normas laborales».

Sin embargo, la Eurocámara sí dio luz verde en febrero a las salvaguardas para los agricultores, en las que entre los productos sensibles figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar.

Los eurodiputados también pidieron a la Comisión presentar al menos una vez cada seis meses un informe al Parlamento Europeo sobre el impacto de las importaciones de estos productos sensibles.

Defensores del pacto

Por otro lado, el ministro español de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este viernes el anuncio de Von der Leyen a pesar de las críticas y dijo que era «una gran oportunidad para nuestro sector agroalimentario».

Del mismo modo, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, declaró a principios de febrero que «en estos tiempos políticos tan turbulentos es importante no tener todos los huevos en la misma cesta».

El comisario defendió el acuerdo aludiendo a las debilidades en defensa que muestra la UE, lo que, según él, expone su vulnerabilidad económica y comercial e hizo referencia también a las dificultades que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y China. EFE

par/psh