Agro de Norteamérica pide a México, EE.UU y Canadá renovar y fortalecer el T-MEC

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Ciudad de México, 3 jun (EFE).- Organizaciones agroalimentarias de México, Estados Unidos y Canadá pidieron renovar y fortalecer el Tratado de Norteamérica, el T-MEC, al advertir que el acuerdo sostiene la seguridad alimentaria regional, reduce costos y da certidumbre a las cadenas productivas para invertir.

En una carta fechada el 1 de junio y dirigida al secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard; al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc, las organizaciones afirmaron que el tratado ha fortalecido la resiliencia de los mercados agrícolas integrados.

Las entidades firmantes, que representan a agricultores, productores, ganaderos, pescadores, empresas agroindustriales, exportadores de granos, cooperativas agrícolas y minoristas, expresaron su apoyo a la “renovación y fortalecimiento” del acuerdo trilateral.

Según la carta, el T-MEC ha convertido a América del Norte en “la región con mayor seguridad alimentaria del mundo” y resulta clave para mantener la competitividad global frente a países con políticas restrictivas al comercio.

El documento sostiene que el bloque comercial de América del Norte agrupa a más de 500 millones de personas, un producto interno bruto (PIB) de 30 billones de dólares y un comercio total de 1,7 billones de dólares.

Las organizaciones destacaron que la integración comercial entre los tres países permitió que el comercio agroalimentario trilateral se triplicara entre 2005 y 2023, hasta 285.000 millones de dólares.

Este crecimiento, indicaron, fue posible por la eliminación de la mayoría de barreras arancelarias y cuotas dentro de América del Norte, así como por la cooperación regulatoria.

La carta también subraya que las disposiciones sanitarias y fitosanitarias del T-MEC aumentaron la transparencia regulatoria y garantizaron un tratamiento basado en ciencia para los productos agrícolas, en beneficio de la salud animal y vegetal.

Además, las organizaciones defendieron las normas sobre obstáculos técnicos al comercio, al considerar que ayudan a eliminar barreras, fortalecer la cooperación regulatoria, reducir costos para los consumidores y sostener la demanda para las comunidades agrícolas.

El sector agroalimentario advirtió que el tratado permite “mitigar desafíos comerciales en lugar de fomentar escaladas”, en un contexto de altos costos de insumos, bajos precios de materias primas, desastres naturales e inestabilidad global.

“Nuestras organizaciones dependen profundamente del comercio, y nuestros vecinos más cercanos son los socios comerciales más sólidos para la agricultura de América del Norte y su éxito continuo”, señala la carta.

Entre los firmantes figuran asociaciones mexicanas, estadounidenses y canadienses vinculadas al aguacate, granos, carne, leche, tequila, berries, fertilizantes, azúcar, pesca, acuicultura, avicultura, porcicultura, semillas, alimentos balanceados y comercio exterior. EFE

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