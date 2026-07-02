Agroexportaciones de Perú crecieron 18 % en 2025 y obtienen alza de 7,3 % en 2026

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Lima, 1 jul (EFE).- Las agroexportaciones de Perú crecieron el 18,3 % en 2025, al registrar un récord histórico de 15.000 millones de dólares en ventas, y en los primeros cuatro meses de este año alcanzaron un alza del 7,3 % por las mayores transacciones de palta, arándano, uva y café, según declaró este miércoles el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez.

«El sector completó trece años consecutivos de crecimiento, incrementando su participación hasta el 16,5 % del total de las exportaciones nacionales», expresó Gómez durante la inauguración de la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026 en Lima.

El jefe de cartera agregó que «en el primer cuatrimestre del año, las agroexportaciones crecieron 7,3 %, impulsadas por productos como la palta (aguacate), el arándano, la uva y el café».

A su vez, el resultado de 2025 respondió al mayor volumen de envíos de café, cacao y sus derivados, así como de frutas, que continúan consolidando el liderazgo del país sudamericano y acercan al Perú a la meta de posicionarse entre los cinco principales exportadores mundiales de fruta fresca, anotó el ministerio.

Gómez indicó que un 81 % de las agroexportaciones se originó en regiones del interior del país, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea concentraron cerca del 65 % de las exportaciones agrícolas peruanas.

El ministerio promueve el fortalecimiento de las agroexportaciones a través de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior proyectadas a 2040, para el mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales; y la estrategia multisectorial Ruta Productiva Exportadora, que brinda capacitaciones y asistencia técnica gratuitas a más de seiscientas organizaciones y mipymes de veintidós regiones del país. EFE

mmr/jrg