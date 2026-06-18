Cámara Baja en Suiza rechaza el acuerdo con Mercosur

El Consejo Nacional debate los detalles del acuerdo de libre comercio del Mercosur Keystone-SDA

La Cámara Baja del Parlamento de Suiza ha rechazado el acuerdo de libre comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El resultado del miércoles fue de 96 votos a favor, 86 en contra y nueve abstenciones.

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Deutsch de Nationalrat lehnt das Mercosur-Freihandelsabkommen ab original leer más Nationalrat lehnt das Mercosur-Freihandelsabkommen ab

En la Cámara, el Partido Socialista y el Partido Ecologista, así como parte del grupo parlamentario del Partido Popular Suizo (de derecha), votaron en contra. También se registraron votos en contra por parte del Partido del Centro.

En la consulta detallada, se rechazaron tanto las medidas de acompañamiento para el sector agrícola —un crédito de compromiso de 880 millones de francos suizos (1.1 mil millones de dólares) para varios años— como la adopción del Reglamento de la Unión Europea sobre la deforestación.

El debate fue, en algunos momentos, emotivo. La razón fueron las enmiendas a la resolución sobre el acuerdo solicitadas por una minoría y los fondos adicionales, entre otros, para la agricultura suiza y para el Fondo Amazónico para la Protección de la Selva Tropical y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Varias partes hicieron mención de un posible referéndum.

El acuerdo fue negociado por los Estados de la AELC (Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) con los Estados del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, que suman unos 270 millones de habitantes. En 2024, las exportaciones suizas a los Estados del Mercosur ascendieron a más de 4.000 millones de francos suizos.

Según el acuerdo, el 96% de las exportaciones suizas al Mercosur quedarán exentas de aranceles. Suiza también concedería a los cuatro países del Mercosur 25 contingentes bilaterales de importación para productos agrícolas sensibles, entre ellos la carne y el vino. La mayoría de los contingentes son limitados, y Suiza puede gestionarlos de forma autónoma.

Se prevé un ahorro en derechos de aduana de unos 155 millones de francos suizos al año.

El proyecto de ley pasará ahora al Senado. Si este aprueba la decisión federal sobre el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, la Cámara de Diputados lo tramitará en segunda lectura.

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