El acuerdo con EE. UU.: ¿riesgo de carne con hormonas en Suiza?

Se estima que entre dos tercios y hasta el 90% del ganado vacuno criado de forma convencional en Estados Unidos recibe hormonas o es alimentado con reguladores del crecimiento en los cebaderos. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Estados Unidos ha reducido los aranceles a las exportaciones suizas del 39% al 15%, pero a cambio ha obtenido acceso libre de impuestos para la carne, el pescado y el pollo estadounidenses. ¿Debería preocuparse la población suiza?

El anuncio del 1 de agosto de un arancel del 39% sobre todas las importaciones suizas en Estados Unidos provocó conmoción en Suiza. La noticia sorprendió, porque el gobierno suizo estaba convencido de que había logrado reducir del 31% anunciado el 2 de abril (el llamado “Día de la Liberación” por el presidente estadounidense Donald Trump) a un 10% más manejable. En cambio, los exportadores suizos tuvieron que enfrentarse al arancel más alto de Europa.

Como se temía, los aranceles punitivos del 39% también han afectado al sector agrícola suizo, especialmente a la industria del queso. Con aproximadamente un 11% de las exportaciones suizas, que alcanzarán 8.774 toneladas en 2024, Estados Unidos es el segundo mercado más grande para el queso suizo, después de Alemania. Los datos de agosto, cuando el arancel entró en vigor, publicados en octubre, muestran una caída del 55,4% en las exportaciones de queso suizo a EE. UU., frente a una disminución del 9,4% en las exportaciones a nivel mundial.

Recientemente, el gobierno suizo anunció que había firmado un memorando de entendimientoEnlace externo no vinculante con Estados Unidos para reducir la tasa arancelaria. ¿Será eso suficiente para aliviar al sector agrícola suizo y qué implicaciones tendrá para la población?

¿Cómo afectará el nuevo acuerdo a las exportaciones de queso suizo?

El anuncio del 14 de noviembre sobre la reducción de los aranceles estadounidenses del 39% a un “modesto” 15% debería ser un alivio para los productores suizos de lácteos, que podrán aumentar sus exportaciones de queso a EE. UU.

«Una reducción de los aranceles del 39% al 15% es sin duda una señal positiva para el sector y podría mejorar la competitividad de nuestros productos», afirma Désirée Stocker, portavoz de Switzerland Cheese Marketing.

«Para nosotros, la temporada navideña es particularmente importante, y todos los pedidos de este período todavía se realizaron bajo el arancel del 39%. Por lo tanto, seguramente tendremos que esperar hasta el primer trimestre antes de sacar conclusiones», añade Stocker.

Antes de agosto, el queso Gruyère estaba sujeto a un arancel del 10% y se vendía en EE. UU. a un promedio de 50 francos suizos (60 dólares) por kilo, más del doble de lo que cuesta en Suiza. Con un arancel del 39%, su precio subió a unos 65 francos por kilo, y una reducción al 15% todavía lo dejaría en 52,50 francos por kilo.

«No sabemos qué sucederá, por ejemplo, si el 15% se va a aplicar a todos los tipos de queso o si los estadounidenses seguirán comprando nuestro queso aunque cueste un 15% más en lugar de un 39%», señala Sandra Helfenstein, portavoz de la Unión Suiza de Agricultores.

Leyendo la letra pequeña

Para obtener la reducción del arancel al 15%, las empresas suizas debieron comprometerse a invertir 200.000 millones de dólares en EE. UU. antes de 2028. Además, Suiza tuvo que aceptar reducir los aranceles a la importación de productos industriales estadounidenses.

El sector agrícola, altamente protegido en la nación alpina, tampoco quedó exento. Bajo el nuevo acuerdo, se reducirán los aranceles sobre el pescado y otros mariscos estadounidenses. Esta concesión no tiene tanto impacto, ya que el sector no es sensible para el país sin salida al mar, que importó 825 toneladas de pescado y mariscos de EE. UU. en 2024.

Sin embargo, la carne, considerada un sector sensible por la Unión Suiza de Agricultores, sí está sobre la mesa de negociaciones. Según el memorando de entendimiento, Suiza concederá acceso libre de aranceles a EE. UU. para ciertos productos cárnicos. Esta concesión se aplicará únicamente a una cuota fija anual, para evitar que Suiza se vea inundada de carne estadounidense. Los agricultores estadounidenses podrán exportar 500 toneladas de carne de vacuno (casi el doble de las 261 toneladas importadas en 2024), 1.000 toneladas de carne de bisonte y 1.500 toneladas de aves de corral a Suiza sin pagar aranceles.

A primera vista, no parece un gran problema. Después de todo, la producción nacional de carne solo puede cubrir alrededor del 80% de la demanda. El resto debe importarse, principalmente de Austria, Alemania e Irlanda para la carne de res, y de Brasil para la carne de ave.

«Siempre hemos importado carne de vacuno de Estados Unidos, pero solo en pequeñas cantidades. La cantidad propuesta en este acuerdo es apenas superior a la actual y, por lo tanto, no tiene un impacto significativo en la producción interna ni en los precios», señala Philippe Haeberli, portavoz de Proviande, la asociación de la industria cárnica suiza.

Para garantizar que la producción nacional de carne no se vea afectada, Suiza regula sus importaciones mediante un sistema de cuotas basado en el número de animales sacrificados o subastados en el país. Quienes la importan pueden pujar por estas cuotas —que se benefician de un arancel mucho más bajo— a través de subastas en un portal web. Una vez agotadas, deben pagar aranceles mucho más altos para importar carne a Suiza. Aún no está claro si las concesiones ofrecidas a EE. UU. se incluirán dentro de estas cuotas o si se sumarán a ellas.

«Sería mejor que entraran dentro de las cuotas arancelarias. Pero el vaso se está llenando lentamente, porque el Consejo Federal (Gobierno) también ha hecho concesiones a los países del Mercosur en el sector cárnico», explica Helfenstein, de la Unión Suiza de Agricultores.

Para cumplir con sus acuerdos internacionales, Suiza podría importar más carne en 2026, lo que podría afectar a la producción local o reducir las importaciones de otros países para dar prioridad a la carne estadounidense.

¿Llegarán a las mesas suizas la carne de vacuno con hormonas y el pollo tratado con cloro?

Aunque el anuncio carece de detalles, está claro que el memorando de entendimiento permitirá la entrada de más carne de vacuno y pollo estadounidenses a Suiza con un arancel reducido. Eso incluye carne de ganado tratado con hormonas para acelerar su crecimiento antes del sacrificio, una práctica prohibida en Suiza.

Se estima que entre dos tercios y el 90% del ganado vacuno criado de forma convencional en Estados Unidos recibe implantes hormonales o es alimentado con reguladores de crecimiento en los cebaderos. Dicha carne puede venderse en Suiza siempre que las pruebas realizadas en el país no detecten residuos de hormonas.

«La carne estadounidense no es barata en absoluto y contiene hormonas de crecimiento, las cuales deben indicarse claramente en la etiqueta. Realmente no creemos que los consumidores suizos acepten grandes cantidades de este tipo de carne. Al contrario, la mayoría de los consumidores suizos exige carne suiza de alta calidad y confía en el bienestar animal garantizado en la producción nacional», afirma Haeberli, de Proviande.

Otro problema señalado por Proviande respecto a las importaciones estadounidenses es el uso de baños químicos con cloro u otras sustancias para desinfectar las canalizaciones de aves tras el sacrificio. Esta medida, destinada a proteger a los consumidores de patógenos como la salmonela, está aprobada por el Departamento de Agricultura de EE. UU. Sin embargo, el uso de estos baños químicos está prohibido en Suiza y en la Unión Europea, que dependen en su lugar de estrictos estándares de higiene en todas las etapas del proceso de producción.

«Si el pollo estadounidense ha sido tratado con cloro, o el ganado con hormonas y antibióticos, los consumidores deben ser informados antes de la compra. Exigimos que el Consejo Federal (Gobierno) no solo requiera que se declare la carne tratada con hormonas, como se ha hecho hasta ahora, sino que también introduzca una obligación de declaración para el pollo clorado», afirma Sara Stalder, de la Asociación Suiza de Protección al Consumidor.

Según Stalder, las importaciones libres de aranceles tendrán un impacto en los precios, aunque los minoristas suizos insisten actualmente en que no están interesados en almacenar productos estadounidenses.

«La industria de la restauración y la hostelería en particular, que representa el 50% del consumo de carne, siempre ha mostrado reticencia a declarar métodos de producción prohibidos. Por eso, exigir una declaración es algo innegociable», añade.

Editado por Virginie Mangin. Texto y gráficos adaptados del inglés por Carla Wolff.

