Aguaceros dispersos y ambiente muy caluroso para este lunes en la República Dominicana

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Santo Domingo, 8 jun (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes de que una vaguada en altura, combinada con el viento predominante del sureste, provocará chubascos pasajeros durante la mañana en varias provincias de la costa sur del país, mientras que en la tarde se esperan aguaceros dispersos en zonas del interior.

Las precipitaciones matutinas afectarán principalmente a las provincias de Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Barahona, Independencia y Baoruco, entre otras localidades cercanas.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el organismo prevé aguaceros dispersos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas, especialmente en Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata.

El Indomet señaló además que una nueva onda tropical fue localizada al sureste del territorio dominicano, aunque no indicó riesgos inmediatos asociados a este sistema.

El organismo destacó que las temperaturas continuarán elevadas, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.

Ante la disminución de las condiciones de riesgo, el Centro Nacional de Pronósticos decidió descontinuar los niveles de alerta meteorológica que se mantenían vigentes por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. EFE.

mf