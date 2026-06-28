Aguaceros dispersos y temperaturas calurosas este domingo en República Dominicana

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Santo Domingo, 28 jun (EFE).- Aguaceros dispersos y tronadas aisladas se registrarán este domingo en varias provincias del interior de República Dominicana, mientras las temperaturas seguirán calurosas en todo el país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las lluvias afectarán zonas de Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, aunque se prevé que disminuyan al inicio de la noche.

El Indomet indicó además que un área desorganizada de tormentas eléctricas al sureste de las costas de Estados Unidos tiene baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical y no representa peligro para el país.

Por último, a causa de las altas temperaturas y la presencia del polvo del Sahara, el organismo recomienda hidratarse, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.EFE

mf