The Swiss voice in the world since 1935

Aguaceros y tormentas eléctricas este martes en algunos puntos de República Dominicana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 2 sep (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció para este mares chubascos matutinos aislados en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Después del mediodía, debido a la incidencia de una vaguada en altura, junto a los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, se prevén incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del interior, tales como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, San Juan, Azua, Elías Piña y Montecristi.

Estas precipitaciones se extenderán hasta las primeras horas de la noche, según el pronóstico del Indomet.

En el resto del territorio dominicano predominará un cielo mayormente soleado, con ligera tonalidad gris debido a la baja concentración de polvo sahariano.

Respecto a las temperaturas, el Indomet informó de que la sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste.

Por ello, señaló, que es importante que la población continúe con la recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

Además, insistió en que hay que tener presente que los niños y envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas. EFE

mf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR