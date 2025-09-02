Aguaceros y tormentas eléctricas este martes en algunos puntos de República Dominicana
Santo Domingo, 2 sep (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció para este mares chubascos matutinos aislados en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná.
Después del mediodía, debido a la incidencia de una vaguada en altura, junto a los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, se prevén incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del interior, tales como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, San Juan, Azua, Elías Piña y Montecristi.
Estas precipitaciones se extenderán hasta las primeras horas de la noche, según el pronóstico del Indomet.
En el resto del territorio dominicano predominará un cielo mayormente soleado, con ligera tonalidad gris debido a la baja concentración de polvo sahariano.
Respecto a las temperaturas, el Indomet informó de que la sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste.
Por ello, señaló, que es importante que la población continúe con la recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.
Además, insistió en que hay que tener presente que los niños y envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas. EFE
mf