Aguirre afirma que México tiene todo para vivir un gran día ante Sudáfrica en el Mundial

2 minutos

México, 10 jun (EFE).- El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, aseguró este miércoles que su equipo tiene las condiciones para vivir mañana un gran día en la inauguración del Mundial, aunque con respeto a su oponente, Sudáfrica.

«El equipo ha crecido, y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival», dijo el estratega en una rueda de prensa en el Estadio Azteca.

Aguirre mostró confianza en sus jugadores y reiteró que una de las claves será tomar en cuenta la calidad de los sudafricanos, con quienes empataron 1-1 en la inauguración de la Copa Mundial del 2010.

«Respeto mucho al míster, (Hugo) Broos, quien le dio una estructura a un equipo con buenos jugadores. Me gusta mucho Relebohile Mokofeng; tiene talento y se irá pronto a Europa», dijo en referencia al delantero de 21 años del Orlando Pirates.

México enfrentará este jueves a Sudáfrica en la apertura del Mundial, en un partido en el que los momios lo colocan como favorito, acerca de lo cual ‘el Vasco’ mostró indiferencia, al comentar que las etiquetas no cambiarán nada.

«Favoritos o no, da igual. Tuvimos tiempo suficiente para hacer una preparación adecuada; los jugadores que han pasado por lesiones y cirugías estaban faltas de ritmo, pero ahora andan bien en lo futbolístico y lo anímico», observó.

Al referirse a la racha negativa de México de siete partidos inaugurales sin ganar en Copas del Mundo, confesó no conocer esa tendencia y se apuntó para cambiarla.

«Mañana hay que romper esa estadística; es un buen dato, se lo comentaré a los chicos. Será un motivo más para ganar», dijo.

El técnico insistió en vivir un momento sublime como persona y profesional y confesó agradecer a diario la buena fortuna de llevar medio siglo involucrado en el fútbol de alto nivel.

«Desde que llegué por tercera vez a la selección vengo con la cantaleta de que no he vivido mejor emoción que el Mundial en casa», agregó.

Aunque no dio adelantos de su alineación contra los sudafricanos, Aguirre aseguró no tener dudas de quiénes jugarán como titulares ante Sudáfrica.

«No he hablado con ellos del once titular, los 26 jugadores están ilusionados y es que cualquiera puede salir a la cancha y hacerlo bien», insistió.

Este miércoles, Aguirre le hizo un guiño a España, país donde dirigió a varios equipos durante 15 años.

«Tengo allá muchos amigos; mis hijos estudiaron allá y me siento valorado por los españoles. A la selección de España la conozco bien; será una de las favoritas para ganar el Mundial», concluyó. EFE

gb/car

(fotos)