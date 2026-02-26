Aguirre destaca el ambiente festivo en juego de México ante incertidumbre por inseguridad

2 minutos

Querétaro (México), 25 feb (EFE).- Javier Aguirre, seleccionador de México, destacó este miércoles el ambiente festivo que se vivió en el partido amistoso que su equipo disputó en Querétaro, a pesar de la incertidumbre por la inseguridad que se vivió en el país.

«Les dije a mis jugadores antes del partido, vean el ambiente desde la entrada al estadio. Esto es México. De esto se trata, de sentir tu país, sentir tu himno y salir a jugar. El Mundial se va a jugar aquí, somos unos privilegiados, así que les dije que disfrutaran esto», afirmó el entrenador luego de la victoria de su equipo 4-0 sobre Islandia.

El partido realizado en La Corregidora se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad debido a los hechos de violencia del fin de semana pasado en los que un operativo militar terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco (al occidente del país).

Aguirre llevó el resto de su conferencia hacia el desempeño de su equipo, que dominó a una débil selección islandesa a la que superó con goles de Richard Ledezma, Armando González, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez.

«Hoy, lo que me gustó fue el atrevimiento y la actitud y, por supuesto, la respuesta de la afición. Competimos bien, a veces quedamos muy estirados o llegábamos tarde; no me gusta que mi equipo quede muy largo o ancho porque nos volvemos vulnerables, pero es entendible. Me voy contento en general», explicó.

El exestratega de equipos como el Atlético de Madrid, Leganés, Zaragoza, Mallorca, entre otros, aplaudió el carácter de los chicos que no son habituales, pero mostraron con condiciones.

«Era complicado encontrar un funcionamiento óptimo, pero más allá del resultado, la aparición de estos jugadores que levantan la mano nos hacen el mapa más grande para esa lista final. Aún tenemos varios partidos de preparación para definir a los jugadores que nos representarán en el Mundial», concluyó.

En su siguiente partido de preparación para el Mundial, México recibirá Portugal el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca de la capital mexicana. EFE

as/gb/laa