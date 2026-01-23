Aguirre ve el empate ante Panamá como un ensayo útil rumbo al debut mundialista

Ciudad de Panamá, 22 ene (EFE).- El seleccionador mexicano, Javier ‘Vasco’ Aguirre, consideró este jueves que el empate ante Panamá fue un ensayo útil para ambos equipos, al tratarse de un partido de preparación en el que se dio oportunidad a jugadores jóvenes y debutantes, dentro del proceso rumbo al debut mundialista de ambos países.

«Yo creo que nos sirvió a ambos equipos este ensayo, porque vimos gente nueva, ambos técnicos hoy presentamos un equipo de 24 años de edad promedio», señaló el técnico mexicano, en la conferencia de prensa, tras finalizar el cotejo.

Sobre el desarrollo del juego, el timonel mexicano reconoció el orden del conjunto panameño, al que ya había observado en compromisos recientes.

«Es un equipo muy organizado, sus transiciones ofensivas son tremendas y hacia adelante son imparables. Este equipo con espacios te mata», advirtió, aunque destacó que su equipo «tuvo paciencia», controló las transiciones del rival y completó cerca de 600 pases.

Aguirre admitió que en selecciones como la de México «existe la expectativa de ganar, convencer y golear», pero recalcó que el objetivo principal es llegar en las mejores condiciones a la fecha señalada, correspondiente al debut mundialista en junio próximo.

«En el camino hay obstáculos que se traducen en empates o derrotas, sobre todo ante rivales fuertes, del ‘top 20’ del mundo, que también nos hacen crecer», afirmó.

El seleccionador reiteró que el proyecto está enfocado «en la preparación» y que aún restan varios encuentros antes de junio, en los que podrían «darse resultados adversos» sin que ello altere el plan de trabajo.

Finalmente, Aguirre elogió al cuerpo técnico de la selección panameña, con mención especial para su entrenador, Thomas Christiansen.

«Es el mejor entrenador que puede haber, por su calidad humana y profesional. Le deseo un gran proceso y un buen Mundial al pueblo panameño y especialmente a Thomas», concluyó. EFE

rao/laa