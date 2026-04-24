AI: El Gobierno de Tanzania debe publicar el informe completo sobre la violencia electoral

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Nairobi, 24 abr (EFE).- La comisión designada por la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, para investigar la violencia alrededor de las elecciones del pasado 29 de octubre «debe hacer público» su informe «completo», afirmó este viernes Amnistía Internacional (AI), tras recibir esta semana la mandataria el documento, que cifra en 518 los muertos durante las manifestaciones, reprimidas por la Policía.

«Las familias de las víctimas y la ciudadanía deben tener la oportunidad de examinar el informe de la investigación para conocer el alcance de las investigaciones, los procedimientos seguidos, sus conclusiones y los fundamentos fácticos y jurídicos de las mismas», afirmó en un comunicado la subdirectora regional de AI para África oriental y meridional, Flavia Mwangovya.

«Ocultar al público el informe de la comisión de investigación supone un golpe a la transparencia, que es fundamental en el proceso de rendición de cuentas, y supone una injusticia más para las familias de las personas asesinadas ilegalmente», añadió.

El jefe de la comisión, el juez retirado Mohamed Chande Othman, presentó este jueves las conclusiones de sus pesquisas, según las cuales 518 personas perdieron la vida en las protestas -incluidos 21 niños-, muy por debajo de los hasta 1.000 fallecidos reportados por el opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), citado por la ONG Human Rights Watch (HRW).

Los análisis forenses indicaron que una mayoría de las muertes, 197, se debieron a heridas de bala, mientras alrededor de veinte estuvieron provocadas por otras causas, como traumatismos y lesiones relacionadas.

«La mayor parte de las muertes no fueron naturales, pero la clasificación legal corresponde a los tribunales», señaló el exmagistrado antes de entregar a Hassan en la sede de la Presidencia en Dar es Salam (capital económica) el documento, que no fue difundido posteriormente.

Frente a esta situación, la subdirectora regional de AI aseveró que «las autoridades deben revelar en qué circunstancias estas personas fueron asesinadas o resultaron heridas y quiénes fueron los responsables de ordenar, facilitar o cometer estas violaciones».

«Deben hacer público inmediatamente el informe completo», zanjó Mwangovya.

La presidenta Hassan fue declarada vencedora de las elecciones del 29 de octubre, de las que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Las protestas desatadas durante la votación y los días posteriores fueron duramente reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

Según la ONU, cientos de personas pudieron morir durante las manifestaciones. EFE

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