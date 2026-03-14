AI: Esuatini debe justificar legalmente las detenciones de los deportados desde EE.UU.

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Nairobi, 14 mar (EFE).- Esuatini debe justificar legalmente la detención de los ciudadanos de diferentes países deportados al reino africano por Estados Unidos bajo un «acuerdo secreto», afirmó Amnistía Internacional (AI), tras la llegada al país de un nuevo grupo de cuatro hombres expulsados por Washington.

«Este último traslado ilegal deja claro que EE.UU. sigue enviando personas a Esuatini en el marco de un acuerdo secreto de expulsión a terceros países y que Esuatini continúa manteniéndolas en detención ilegal sin transparencia ni garantías jurídicas adecuadas», afirmó en un comunicado difundido a última hora del viernes Vongai Chikwanda, directora regional adjunta de AI para África oriental y meridional.

Según Chikwanda, «se traslada a Esuatini a personas sin vínculos conocidos con el país y se las detiene arbitrariamente mientras se decide su destino a puerta cerrada».

«Las autoridades de Esuatini deben revelar de inmediato el fundamento jurídico de estas detenciones, garantizar el acceso regular y confidencial a abogados y familiares y garantizar el debido proceso para asegurar que nadie sea detenido arbitrariamente», concluyó.

El Gobierno de Esuatini informó este jueves de que ha recibido cuatro nacionales más de terceros países -uno de ellos originario de Tanzania, otro de Sudán y dos de Somalia- deportados desde EE.UU. como parte de un acuerdo firmado en 2025 para facilitar su repatriación a sus respectivos países de origen.

Según AI, los deportados se encuentran, como los otros hombres expulsados al reino africano anteriormente, en la prisión de alta seguridad de Matsapha, situada a unos dos kilómetros del aeropuerto internacional de la capital, Mbabane.

En virtud del citado acuerdo, Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares (4,4 millones de euros) a Esuatini, según confirmó el Gobierno suazi a medios internacionales el pasado noviembre.

Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos que rechacen acuerdos de expulsión firmados con EE.UU. y afirmado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara el pasado junio al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.

Esuatini, última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y que en un 60 % vive con recursos por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial. EFE

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