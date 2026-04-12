AI: Más de cien personas mueren en un ataque aéreo contra un mercado en Nigeria

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Lagos, 12 abr (EFE).- Más de cien personas murieron en un ataque aéreo llevado a cabo por aviones militares de Nigeria en un mercado del noreste del país, anunció este domingo la organización Amnistía Internacional (AI).

«Amnistía Internacional condena enérgicamente el ataque aéreo militar que causó la muerte de más de cien personas en Jalli Futchimiram Geidam, en el área de Gobierno local de Geidam, en el estado de Yobe», señaló la oficina nigeriana de AI en la red social X.

En un comunicado recogido por medios locales, la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) confirmó que llevó a cabo bombardeos contra posiciones de terroristas en el noreste del país pero no mencionó muertes de civiles como consecuencia de estos hechos. EFE

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