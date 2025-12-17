AI celebra la liberación de abogado y líder comunitario salvadoreños detenidos por 7 meses

2 minutos

San Salvador, 17 dic (EFE).- Amnistía Internacional (AI) celebró este miércoles la liberación en El Salvador del joven abogado Alejandro Henríquez y del líder comunitario José Ángel Pérez, procesados por desórdenes públicos y resistencia agresiva tras ser detenidos en mayo pasado luego de participar en una concentración pacífica, y afirmó que «nunca debieron haber sido privados de su libertad».

«Celebramos que Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez recuperen hoy su libertad tras meses de detención injusta», señaló Ana Piquer, directora para las Américas de AI en un comunicado compartido en su página web.

Sin embargo, indicó Piquer, «es fundamental señalar que nunca debieron haber sido privados de libertad ni sometidos a proceso penal por ejercer su derecho a la protesta pacífica».

La organización señaló que «el uso de delitos como resistencia agresiva y desórdenes públicos en estos casos resulta incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y reunión pacífica».

Los salvadoreños fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país.

Henríquez -ambientalista- y Pérez -pastor evangélico- asistieron este miércoles a una audiencia especial en la que se desarrolló un proceso abreviado donde «ellos confesaron los hechos» que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó y la jueza del caso -cuyo nombre se reserva por seguridad- los sentenció a tres años de cumplimiento de reglas de conducta, según explicaron a la prensa sus abogados.

Para IA, este resultado, si bien permitió su excarcelación, «no subsana las violaciones a derechos humanos cometidas desde el inicio del proceso penal, ni elimina el carácter arbitrario de su detención».

«En medio de esta buena noticia, tampoco podemos olvidar que otras personas defensoras de derechos humanos y voces disidentes en El Salvador —como Ruth López, Fidel Zavala, Enrique Anaya, entre otros— continúan sometidas a procesos penales y privaciones de libertad arbitrarias únicamente por ejercer sus derechos o por ser percibidas como críticos frente a las políticas gubernamentales», añadió Piquer.

Henríquez y Pérez no podrán participar durante tres años en actividades relacionadas con los delitos que les fueron imputados -entre las medidas establecidas- y tendrán también que presentarse periódicamente a un tribunal de vigilancia penitenciaria. EFE

