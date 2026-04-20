AI denuncia la «represión sistemática» en Cuba y la negación de derechos en sus cárceles

3 minutos

La Habana, 21 abr (EFE). – Amnistía Internacional (AI) ha denunciado «la represión sistemática de la disidencia y de la libertad de reunión pacífica» y expresión en Cuba, así como la “negación de los derechos humanos” en sus cárceles.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2025, AI señala que en la isla «continúa la política sistemática de represión contra activistas e integrantes de la oposición política» y que la labor de quienes defienden los derechos humanos «continuó siendo estigmatizada y criminalizada».

«Activistas, integrantes de la oposición política, artistas, intelectuales, estudiantes de universidad y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegales”, puntualiza el documento.

Indica, además, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias en todo 2025.

El texto llama la atención sobre la represión a la “libertad de reunión pacífica”, que indica, ha sido “reprimida mediante el despliegue de fuerzas policiales y detenciones selectivas los días posteriores a la celebración de protestas» no violentas.

Por otro lado, hace alusión a denuncias de “casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como prácticas recurrentes en las cárceles cubanas”. “En 2025, la organización Cubalex documentó 39 muertes de personas privadas de libertad en prisiones del país”, agrega.

La organización recuerda que permanecen en la cárcel personas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez fonseca y Sayli Navarro, que AI clasifica como presos de conciencia.

Apunta que estos disidentes y activistas han criticado prácticas recurrentes de privación de llamadas telefónicas, visitas familiares y beneficios penales y también denunciado que “recibieron palizas y amenazas contra su vida y fueron sometidos a nuevos procesos judiciales”.

AI se refiere asimismo a la excarcelación anunciada en enero de 2025, con 553 beneficiados (de los que alrededor de la mitad resultaron presos por motivos políticos, según distintas ONG) y considera que estos procesos «han estado marcados por la falta de transparencia, el trato deshumanizante y la ausencia de garantías de reparación y no repetición”.

Al abordar otros temas como el feminicidio, AI señala que continúa “sin ser considerado delito autónomo» y critica que el Estado no facilite estadísticas oficiales sobre feminicidios o violencia contra las mujeres.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de organizaciones feministas independientes como Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

AI advierte asimismo que “los apagones de electricidad han afectado los derechos a la salud y la educación en Cuba y “el acceso a alimentos o medicamentos suministrados por el Estado ha sufrido un grave deterioro”.

En este sentido, recogió un informe de Food Monitor Program que señaló que cerca del 97 % de los cubanos habían perdido acceso a alimentos por la inflación y que más del 60 % destinaba entre cinco y quince horas semanales a conseguir comida. EFE

cdg/jpm/fpa