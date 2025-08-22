AI denuncia que Israel realiza una «campaña deliberada» de hambruna en Gaza

Redacción Internacional, 22 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes, cuando se ha conocido la declaración de hambruna en la zona de la ciudad de Gaza, que «Israel está llevando a cabo una campaña deliberada de hambruna en la Franja de Gaza ocupada, destruyendo sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social de la vida palestina».

Según la organización de derechos humanos, Israel ha elaborado en los últimos 22 meses planes y políticas para «infligir deliberadamente a los palestinos de Gaza condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, lo cual es parte integral del genocidio en curso de Israel contra los palestinos en Gaza».

Amnistía habló con una veintena de palestinos desplazados y miembros del personal médico, incluidas madres embarazadas y lactantes desesperadas y culpables por no poder conseguir alimentos ni agua para sus bebés.

«Temo un aborto espontáneo, pero también pienso en mi bebé: me entra el pánico solo de pensar en el posible impacto de mi propia hambre en la salud del bebé, su peso, si tendrá defectos de nacimiento e incluso si el bebé nace sano, qué vida le espera, en medio de desplazamientos, bombas, tiendas de campaña…», relata una de las madres, embarazada de cuatro meses y con dos hijos.

Esta madre vive en un campamento de desplazados, cuya cocina se quedó sin alimentos durante varios días en los que la mujer solo podía dar agua a sus hijos. Su esposo resultó herido cuando iba a buscar ayuda al cruce de Zikim y su hijo, debilitado por el hambre, «caminaba y se caía», lo que a ella le ha hecho sentir culpa.

Declaración de hambruna

“La mayoría de las familias en Gaza están al borde del colapso. Ya han agotado los escasos recursos que tenían y dependen por completo de la ayuda humanitaria. Las restricciones que las autoridades israelíes imponen al trabajo de las principales organizaciones humanitarias y sus amenazas de prohibirlas cortan efectivamente a estas familias de su única fuente de sustento”, dijo la directora sénior de investigación y campañas de AI, Erika Guevara.

Este viernes, la CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria), el sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria más reconocido y avalado por la ONU, concluyó que la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la franja, está en hambruna (fase 5 de la clasificación), mientras que las gobernaciones del sur de Jan Yunis y Deir el Balah están en emergencia (fase 4) y podrían entrar pronto en hambruna.

Esto indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, de los que una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».

Guevara aseveró que esta declaración oficial es «una confirmación devastadora de lo que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han estado advirtiendo durante meses, y una acusación contundente del fracaso de los estados para presionar a Israel a que ponga fin a su genocidio en la Franja de Gaza ocupada».

«Es aún más desgarrador que esta hambruna sea una catástrofe completamente provocada por el hombre, deliberadamente orquestada y prevenible. La obstrucción deliberada de la ayuda humanitaria, la destrucción de la infraestructura vital y los asesinatos directos de civiles son una clara manifestación de cómo Israel está infligiendo condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de los palestinos en Gaza como parte de su genocidio en curso», apuntó la portavoz de AI. EFE

