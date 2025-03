AI documenta violencia, excesos y descoordinación en gestión de niños migrantes en España

Las Palmas de Gran Canaria (España), 18 mar (EFE).- Amnistía Internacional documenta en un nuevo informe sobre la situación de la infancia migrante en las Islas Canarias Canarias (Atlántico) que los menores no acompañados sufren violencia y excesos en los centros de acogida, y que la descoordinación entre administraciones lastra sus perspectivas de futuro.

En el informe ‘A día de hoy no tengo nada’, al que tuvo acceso EFE, AI denuncia que el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias está «saturado e infradotado», lo que repercute negativamente «en el bienestar, la adecuada protección, la atención y el respeto a los derechos de los niños y niñas», no solo mientras son menores de edad, sino también en su transición a la vida adulta.

Las Islas Canarias son el destino de miles de inmigrantes que llegan a España de manera irregular desde África, 9.062 solo del 1 de enero al 15 de marzo de este año según datos del Ministerio de Interior, incluidos miles de menores no acompañados.

El Gobierno regional de Canarias, el responsable de la acogida de esos menores, tutela en la actualidad a 5.800, una cifra que supera en mucho sus capacidades y desde hace meses reclama al ejecutivo español que reubique a parte de esos niños en otras regiones del país, medida que tiene previsto tomar este martes, tras llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas.

Entre las principales preocupaciones que expone AI en su informe están las denuncias de extrabajadores y de los propios menores acogidos sobre supuestos malos tratos y la saturación en los centros de acogida, pero también fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo al cumplir la mayoría de edad, o en la identificación adecuada entre aquellos que tienen necesidades especiales.

Entiende Amnistía que la acogida de los menores se lleva a cabo en «macrocentros en los que no se garantiza el cumplimiento del principio del interés superior del menor» y que, además, no se lleva a cabo una «adecuada supervisión» por parte de las autoridades competentes.

Ello se suma a una descoordinación entre las administraciones que tienen las competencias para la atención de los menores migrantes no acompañados, lo que hace que no se esté «garantizando la diligencia debida en relación con la detección e identificación de los niños y niñas que llegan a Canarias para su inmediata protección».

Amnistía llama a la responsabilidad compartida

Por último, la ONG considera que parte de la solución a estos problemas «pasa por la asunción de una responsabilidad compartida y equitativa de la Administración central y el resto de las comunidades» (regiones), pero mientras esto pase, llama a revisar y mejorar los procedimientos propios y la coordinación interinstitucional.

Algunos testimonios recabados en el estudio de campo para este informe, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2024 en seis centros de acogida de las islas de El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, denunciaban malos tratos, entre ellos castigos excesivos como aislamiento o retrasos a la hora de cumplimentar los trámites relativos a la documentación para su regularización o escolarización.

En el documento, AI también pone el foco en el «fracaso» de la corresponsabilidad entre comunidades autónomas, afeando el «aumento de discursos por algunos representantes de partidos políticos que atacan directamente a la dignidad de los niños y niñas migrantes», con acusaciones sin fundamento o mensajes «que apelan a la xenofobia». EFE

