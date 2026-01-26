AI exige a Argel aclarar la base jurídica para devolver a Túnez a un solicitante de asilo

3 minutos

Túnez, 26 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) exigió este lunes a Argelia aclarar la base jurídica en la que se amparó para la «devolución forzosa» del opositor tunecino Seifeddine Makhlouf a su país, pese a ser un solicitante de asilo registrado en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Según AI, la devolución «forzada» de Makhlouf -quien estuvo detenido en Argelia desde su llegada en 2024- constituye «una violación, en virtud del derecho internacional», que contempla el principio de «no devolución» que ampara a cualquier solicitante de asilo.

La organización explicó que, «al entregarlo a las autoridades tunecinas sin darle la oportunidad de impugnar la decisión o evaluar los riesgos que enfrenta Túnez, como la detención arbitraria prolongada y juicio injusto», Argelia incumplió sus «obligaciones» relacionadas con los derechos humanos.

La directora regional adjunta para Oriente Medio y África del Norte de AI, Sara Hashash, subrayó que Argelia violó la Convención sobre los Refugiados, que otorga a asilados y solicitantes de asilo «el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales».

Ante esta situación -agregó- «las autoridades tunecinas deberían retirar todos los cargos en su contra relacionados con el ejercicio de sus derechos humanos».

Makhlouf fue condenado en Túnez, en ausencia, a cinco años de prisión -con ejecución inmediata-, el pasado 13 de enero de 2026, por delitos relacionados con la «amenaza a la seguridad del Estado» y cinco días después Argelia lo entregó.

Para Hashash, «esta medida es particularmente alarmante dada la creciente represión de la disidencia en Túnez, donde el poder judicial se ha convertido cada vez más en armas para silenciar a la oposición política».

El tunecino, crítico del presidente Kais Said, había buscado refugio en Argelia en julio de 2024, ya registrado como solicitante de asilo con ACNUR, tras «enfrentar la detención arbitraria y el enjuiciamiento en Túnez», que evadió temporalmente con su salida del país.

Pero a su llegada a Argelia, las autoridades lo condenaron a tres meses de prisión «por entrada irregular», tras los cuales fue puesto en régimen de «detención administrativa arbitraria».

Según AI, mientras estaba detenido, no se le permitió asistir a las citas con ACNUR relacionadas con su petición de asilo, «a pesar de las múltiples solicitudes de él y su abogado».

El pasado 18 de enero, «las fuerzas de seguridad argelinas lo transportaron a la frontera y lo entregaron a la Policía tunecina, sin informarle a él ni a sus abogados de su intención de devolverlo a Túnez, negándole así el derecho a impugnar la decisión».

A su llegada a Túnez, fue detenido inmediatamente para cumplir condenas dictadas en su ausencia, por lo que AI pidió que se anulen los veredictos «emitidos en rebeldía» y que se celebre un juicio «nuevo y justo ante un tribunal independiente e imparcial». EFE

sb/lfp/psh