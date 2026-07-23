AI exige a Zambia liberar a un periodista por difundir un audio de la campaña electoral

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Nairobi, 23 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) reclamó este jueves la liberación de un periodista de Zambia que fue detenido tras publicar en redes sociales un audio donde presuntos funcionarios del Gobierno de Hakainde Hichilema discutían cómo coordinarse con el personal de los centros de votación para «ayudar a la gente a votar por su amo».

«Las autoridades deben liberar de inmediato y sin condiciones a MacPherson Mukuka y retirar todos los cargos en su contra», dijo el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y del Sur, Tigere Chagutah, en un comunicado.

«Deben garantizar que los medios de comunicación puedan informar sobre cuestiones de interés público sin temor a represalias, de conformidad con las obligaciones internacionales de Zambia en materia de derechos humanos», añadió.

Mukuka, que trabajaba para la Corporación Nacional de Radiodifusión de Zambia (ZNBC, en inglés), fue acusado de contravenir la Ley de Ciberdelitos de Zambia, que prohíbe grabar una conversación privada sin previo aviso.

Para AI, la detención de Mukuka genera un «efecto intimidatorio» en el periodismo de investigación y demuestra que las autoridades hacen un uso indebido del sistema de justicia penal para «intimidar y hostigar» a los informadores a tres semanas de las elecciones generales en el país.

La grabación registraba durante 30 minutos a supuestos funcionarios públicos pertenecientes a un comité del equipo de campaña presidencial discutiendo cómo organizarse con el personal de los centros de votación para «ayudar a la gente a votar por su amo».

El periodista de la ZNBC fue detenido el 17 de julio, aunque los cargos no fueron formalmente presentados hasta el pasado martes.

Si se le declara culpable, Mukuka podría ser encarcelado hasta por dos años y multado con hasta 4.450 dólares estadounidenses (unos 3.911 euros).

Zambia celebrará elecciones generales el próximo 13 de agosto para elegir presidente, miembros de la Asamblea Nacional, concejales y presidentes municipales.

Se espera que el actual presidente, Hakainde Hichilema, líder del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), busque revalidar por un segundo mandato tras llegar al poder en 2021.

Las elecciones estarán marcadas, entre otros factores, por el elevado coste de la vida, el desempleo y el interés internacional por el papel estratégico de Zambia como uno de los mayores productores africanos de cobre, un mineral clave para la transición energética. EFE

aam/mra