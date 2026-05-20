AI exige ante el fiscal general de Venezuela la liberación de todos los presos políticos

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Caracas, 19 may (EFE).- Un equipo de Amnistía Internacional (AI) exigió este martes ante el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, la liberación de todos los presos políticos y el cese de graves violaciones de derechos humanos, según la directora sénior de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la organización, Erika Guevara Rosas, quien participó en la reunión en Caracas.

«Con mis colegas de AI, sostuvimos una reunión con el fiscal general de Venezuela para reiterar demandas urgentes e ineludibles: la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, el cese de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas», dijo en X.

Guevara Rosas aseguró que también se solicitó el desmantelamiento del «aparato de represión, que incluye leyes, prácticas e instituciones que han sido instrumentalizadas contra la población, y la reapertura al escrutinio internacional, con acceso pleno al país de mecanismos como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y las relatorías de la ONU».

Por su parte, Devoe, un abogado vinculado al chavismo, dijo en X que fue un encuentro «franco y abierto en la sede del Ministerio Público», en la capital venezolana, durante el que invitó al equipo de AI a «participar y dar sus aportes en la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal».

«De igual forma, generamos un mecanismo de comunicación directa, tal como hemos establecido con otras organizaciones no gubernamentales del país. ¡Las puertas del Ministerio Público están abiertas para todas y todos!», agregó el funcionario.

AI y un grupo de ONG venezolanas comenzaron la construcción de una agenda colectiva sobre derechos humanos en el marco de un encuentro en Caracas que concluyó este martes para reconocer la labor de expertos, organizaciones y activistas en el país suramericano.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía «algún tiempo» las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse «en libertad».

Este mismo martes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció que 300 personas serán liberadas esta semana, entre ellas los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos de Venezuela, quienes fueron excarcelados esta noche, tras 23 años detenidos.

Esta excarcelación se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. EFE

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