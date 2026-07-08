AI exige la “liberación inmediata” del disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara

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La Habana, 8 jul (EFE).- La ONG Amnistía Internacional (AI) exigió este miércoles la “liberación inmediata e incondicional” del artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, quien se mantiene en paradero desconocido desde este martes, según reportaron también activistas de derechos humanos.

“¿Dónde está Luis Manuel Otero Alcántara?”, cuestiona AI en redes sociales a la vez que denuncia que, desde la víspera, la familia y amigos de Alcántara “no tienen información oficial sobre su paradero, luego de que fuera sacado de la prisión de Guanajay”, ubicada en el municipio de Artemisa (oeste de Cuba).

“Luis Manuel, artista afrocubano y preso de conciencia, nunca debió estar encarcelado por expresarse, crear arte y ejercer pacíficamente sus derechos. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas”, puntualiza la ONG.

Por su parte, la curadora y opositora cubana Anamely Ramos, integrante de Movimiento San Isidro, denunció en rede sociales este martes que Otero Alcántara había sido “sacado” del centro penitenciario de Guanajay, pero que “no está libre” ni “excarcelado”, sino “desaparecido”.

“Ni su familia, ni sus amigos cercanos hemos tenido ninguna comunicación oficial y si sabemos que fue sacado de Guanajay es por la solidaridad de otros presos”, señaló Ramos.

Otero Alcántara tiene como fecha de liberación este jueves 9 de julio, cuando se cumplirán los cinco años desde su detención el 11 de julio de 2021, cuando el artista y líder del movimiento crítico San Isidro intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba.

El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó el pasado abril una apelación de Otero Alcántara solicitando su liberación anticipada al considerar que ya había cumplido con la pena de cárcel que le correspondía.

La corte rechazó el recurso de apelación del reo, condenado en 2022 a cinco años de cárcel por los delitos de “desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado”.

Otero Alcántara, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, siempre ha negado los cargos por los que se le condenó y ha denunciado múltiples abusos en sus años en prisión. EFE

cdg/lpm