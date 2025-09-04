The Swiss voice in the world since 1935

AI exige una investigación sobre el ataque de EE.UU. a una embarcación en el Caribe




Redacción Internacional, 4 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) exigió este jueves una investigación sobre el ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe, en el que murieron 11 personas, y cuestionó el uso progresivo de la fuerza en la operación.

«Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida», señaló la directora de Seguridad con Derechos Humanos de AI en EE.UU., Daphne Eviatar.

De no ser así, advirtió, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida conforme al derecho internacional de los derechos humanos y sentaría un «precedente peligroso», ya que el uso de la fuerza letal en este contexto carecería por completo de justificación.

«Las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos», agregó Eviatar.

En su comunicado, la organización exigió una investigación «pronta, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente» sobre lo ocurrido y recordó que el uso intencional de la fuerza letal está regulado por las normas aplicables a las fuerzas del orden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

El Gobierno estadounidense defendió la acción, ocurrida el martes, al señalar que el «ataque letal» fue ejecutado por el Comando Sur contra una pequeña lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua, que transportaba «narcoterroristas».

«En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente», declaró el presidente, Donald Trump, sobre la embarcación atacada.

Las autoridades venezolanas rechazaron esta versión y calificaron las imágenes presentadas como material manipulado con inteligencia artificial. EFE

