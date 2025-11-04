AI insta a México a investigar posibles violaciones a los DD.HH. durante las protestas

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) reclamó este martes al Gobierno mexicano que investigue posibles violaciones a los derechos humanos que se produjeron en las recientes protestas en el estado mexicano de Michoacán (oeste) por el asesinato, el pasado 1 de noviembre, del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En una publicación en redes sociales, AI manifestó su «preocupación» por actos que se produjeron durante las protestas por el asesinato de Manzo y -que a su juicio- «podrían ser catalogados como violatorios de derechos humanos».

En concreto menciona que en varios vídeos se ve a policías «golpeando al menos a un manifestante que ya estaba sometido» o cómo dispersaban una protesta «pese a que era pacífica».

El asesinato de Manzo, tras un evento público del Día de Muertos, ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Ante esta situación, Amnistía Internacional reclamó a las autoridades mexicanas que protejan las manifestaciones, pues es un «derecho humano al que las personas recurren ante las omisiones del Estado para atender demandas sociales».

Así mismo, la organización recordó que el uso de armas menos letales durante las manifestaciones está regido por estándares internacionales de derechos humanos.

La ONG también reclamó al Estado mexicano que atendiera «con urgencia» la situación de inseguridad y violencia que a su juicio se vive en Michoacán.

Al respecto, esta mañana la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó la violencia que se ha registrado en las manifestaciones en Michoacán e informó que no ha sido identificado el presunto responsable del homicidio de Manzo.

«Nunca hemos estado de acuerdo nosotros con el uso de la violencia en las manifestaciones, pensamos nosotros que la manifestación pacífica es la mejor forma de decir que uno está en contra o a favor de algo. La violencia no ayuda, ni siquiera a convencer a otros», dijo la mandataria.

Además, Sheinbaum presentó el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, una estrategia integral para atender la violencia en este estado, que contará con tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. EFE

