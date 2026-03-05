AI pide a Estado salvadoreño garantizar integridad de activista de derechos humanos preso

San Salvador, 5 mar (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) urgió este jueves al Estado de El Salvador garantizar la integridad del activista de derechos humanos Fidel Zavala, detenido hace poco más de un año, y de más de una veintena de líderes comunitarios en prisión.

Zavala ha denunciado abusos en el sistema penitenciario y enfrenta procesos judiciales tras ser absuelto en casos previos, generando preocupación por su salud e integridad.

«Amnistía Internacional urge a las autoridades salvadoreñas a garantizar la integridad física y psicológica de Fidel Zavala y de todas las personas detenidas en los hechos de (el caso) La Floresta; revisar de manera inmediata la auténtica necesidad de la detención provisional y a garantizar el debido proceso conforme a estándares internacionales», indicó AI en un comunicado compartido en su página web.

La organización también instó a las autoridades salvadoreñas «a abstenerse de utilizar el derecho penal para criminalizar la labor legítima de defensa de derechos humanos».

Zavala, junto con otros miembros de Unidehc, han denunciado y defendido a personas de la comunidad La Floresta, en una zona rural del país, que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024.

Antes de su detención, Zavala era portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador en el marco de un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 contra las pandillas.

De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, antes de esta última detención, Zavala ya había estado encarcelado por trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente.

Indicaron que allí «fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño», que posteriormente denunció formalmente.

AI explicó que tras su detención, «la Fiscalía inició múltiples procesos contra Fidel Zavala, incluyendo la reapertura de una causa en la que ya había sido absuelto» y que, «durante 2025, enfrentó al menos cuatro procesos judiciales distintos; en tres de ellos fue absuelto o las causas fueron cerradas sin condena».

Según indicó en el comunicado Ana Piquer, directora de AI para las Américas, «las condiciones de detención y el régimen al que podría estar siendo sometido generan preocupación adicional por su salud e integridad».

Las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales denunciaron el 23 de julio pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 defensores y periodistas salieron de El Salvador para «proteger su integridad» de situaciones como el acoso policial, según señalaron. EFE

