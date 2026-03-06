AI pide a Etiopía investigar los crímenes de guerra de los rebeldes de la región de Oromía

3 minutos

Nairobi, 6 mar (EFE).- La ONG Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes a Etiopía investigar los actos de violencia sexual, ejecuciones sumarias, torturas y otros crímenes de guerra cometidos por el rebelde Ejército de Liberación de Oromo (OLA, en inglés) desde 2019 en la región de Oromía (oeste, centro y sur).

“Durante siete años, al amparo de la oscuridad causada por un apagón informativo, los combatientes de la región de Oromía han causado un inmenso sufrimiento a la población civil. Estos abusos reiterados no solo son horribles, sino que podrían constituir crímenes de guerra”, declaró en un comunicado el director regional de AI para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah.

Chagutah instó a los observadores de derechos internacionales a no hacer «la vista gorda» y a exigir al Gobierno etíope iniciar una investigación «inmediata, imparcial y exhaustiva» sobre estos actos.

Del mismo modo, reclamó al OLA que respete el derecho internacional humanitario, y que desarme y desmovilice a los responsables de estos crímenes.

Chagutah también criticó que estos actos fueron facilitados por el bloqueo de las comunicaciones por parte de Etiopía, que impidió al resto del mundo conocer las «constantes atrocidades» contra la población.

«Las restricciones impuestas por los gobiernos federal y regional en Etiopía -aseveró- han hecho casi imposible que los actores nacionales o internacionales descubran el verdadero alcance de los abusos contra los civiles desde que estalló el conflicto en Oromía».

«Nos violaban todos los días, dos veces al día»

AI entrevistó a diez supervivientes de violaciones en grupo y protegidas bajo seudónimos, de las que siete eran menores de edad en el momento de las agresiones, cinco fueron sometidas a esclavitud sexual y otra fue violada tanto por combatientes del OLA como por un soldado del Ejército etíope.

Lalistu y su hija Sebontu, que entonces tenía doce años, cuentan que fueron retenidas durante tres semanas dentro de una cueva con las manos atadas a un árbol, donde fueron violadas por hasta 15 miembros del OLA.

«Nos violaban todos los días, dos veces al día. Sobre las once de la mañana y las seis de la tarde. Sentía miedo a esa hora todos los días. Me decían: ‘Morirás. Nunca volverás a casa’, afirmó Sebontu, que ahora tiene 17 años.

Las diez mujeres relataron que fueron violadas como represalia por tener maridos, hermanos o padres entre las fuerzas del Gobierno, y que tuvieron que abandonar sus hogares.

Todas sufren traumas físicos y temen buscar atención médica por temor a venganzas del OLA y por el estigma asociado.

El OLA, que busca la autodeterminación del pueblo oromo -mayoritario pero históricamente marginado- se escindió del partido opositor Frente de Liberación Oromo (OLF) después de que éste dejara las armas para volver al país y hacer política a invitación del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en 2018.

Desde entonces, el grupo, catalogado en 2021 como un grupo terrorista por el Ejecutivo etíope, usa Oromía como base de sus operaciones.

A menudo, los ataques del OLA presentan tintes étnicos y van dirigidos contra miembros del pueblo amhara, mayoritario en la región homónima y con presencia en algunas zonas de Oromía.

A este grupo han sido atribuidas masacres en las que han muerto cientos de personas durante los últimos años. Las fuerzas gubernamentales también han sido acusadas de matanzas y represalias contra la población civil en su lucha contra los rebeldes. EFE

pmc/pa/llb