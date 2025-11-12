AI pide a Israel detener el proyecto de ley que pretende imponer la pena de muerte

Jerusalén, 12 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles a Israel «detener de inmediato» el proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte a personas condenadas por terrorismo – tras ser aprobado el lunes en primera lectura (de un total de tres) en el Parlamento israelí- y afirmó que esta iniciativa forma parte de un contexto más amplio de «apartheid», impunidad y violencia contra los palestinos.

«No hay forma de endulzar la realidad: una mayoría (…) de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó en primera lectura un proyecto de ley que, en la práctica, obliga a los tribunales a imponer la pena de muerte exclusivamente a palestinos», declaró la directora sénior de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

El proyecto, promovido por Poder Judío, el partido del ministro israelí de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, prevé aplicar la pena capital a quienes sean clasificados como «terroristas» por Israel y que causen la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel o al «renacimiento del pueblo judío en su tierra», según informó la Knéset en un comunicado.

AI señaló que, si bien el texto del proyecto no menciona explícitamente a los palestinos, «el elemento subjetivo requerido para el delito en cuestión indica que sus principales víctimas serán palestinos», e incluso podría aplicarse a personas que hayan cometido delitos antes de la entrada en vigor de la ley.

La organización recordó además que la pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante, y que su imposición obligatoria y retroactiva violaría el derecho internacional.

Asimismo, AI instó a la comunidad internacional a ejercer la máxima presión sobre el gobierno israelí para que retire el proyecto y desmantele las leyes y prácticas que sostienen el sistema de «apartheid» contra los palestinos.

El grupo islamista Hamás también rechazó el proyecto, y el martes aseguró que Israel busca «legalizar el asesinato sistemático y en masa» de palestinos.

El texto legislativo, que aún debe ser aprobado de nuevo en comisión y pasar dos votaciones adicionales en el pleno, permitiría que tribunales militares israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania impongan la pena de muerte por mayoría simple de jueces, y sin posibilidad de conmutación por otra pena inferior. EFE

