AI pide a México acciones “firmes y sostenidas” tras muerte de migrante en custodia de ICE

3 minutos

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) llamó este martes al Estado mexicano a mantener acciones “firmes y sostenidas” para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en Estados Unidos, tras la exigencia del Gobierno de México de investigar la muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Amnistía Internacional llama al Estado mexicano a continuar impulsando acciones firmes y sostenidas en favor de las personas mexicanas en EE.UU., que garanticen la protección efectiva de sus derechos humanos, el acceso a la verdad y la rendición de cuentas”, señaló la organización en un pronunciamiento público.

La reacción de AI ocurre luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reclamara el lunes a las autoridades estadounidenses una investigación “inmediata y exhaustiva” para esclarecer las causas del fallecimiento de un mexicano en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California.

La Cancillería mexicana informó que el connacional murió mientras se encontraba bajo custodia del ICE, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer públicamente su identidad ni las causas del deceso.

Tras el suceso, la SRE solicitó a Estados Unidos información detallada, como el expediente médico y los informes de custodia, además de activar los protocolos de asistencia consular a través del Consulado de México en San Bernardino para acompañar a la familia, ofrecer apoyo legal y gestionar la eventual repatriación de los restos.

En su comunicado, la dependencia subrayó que “la atención a este tipo de situaciones y el establecimiento de vías para resolverlas son prioritarias para el Gobierno de México” y anunció que pedirá formalmente una revisión de las condiciones sistémicas que han derivado en muertes de migrantes bajo custodia.

El caso se da en un contexto de aumento de fallecimientos de mexicanos detenidos por el ICE. Según reportes de medios mexicanos, el año pasado murieron siete connacionales bajo custodia de esta agencia, la cifra más alta desde su creación.

El ICE ha intensificado en los últimos meses su política de detenciones y deportaciones, lo que ha generado protestas y enfrentamientos con organizaciones defensoras de migrantes en distintas ciudades de Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha reiterado también que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que sus ciudadanos en el exterior cuenten con mecanismos efectivos de defensa, acceso a la justicia y acompañamiento integral frente a posibles abusos o negligencias bajo custodia de autoridades extranjeras. EFE

csr/sbb