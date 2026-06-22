AI pide al Gobierno de RDC retirar su apoyo a milicias sospechosas de crímenes de guerra

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Nairobi, 22 jun (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes al Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) que retire su apoyo a milicias aliadas sospechosas de cometer crímenes de guerra, en el marco del largo conflicto que afecta al este del país.

Su llamamiento se refiere al Colectivo de Movimientos para el Cambio-Fuerzas de Defensa del Pueblo, pertenecientes a las milicias Wazalendo (patriotas, en suajili) y que colabora con el Ejército en su lucha contra el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda.

«La población civil que vive en Bukombo y sus alrededores está atrapada entre la brutalidad del M23 y el Colectivo. Lo que se ve obligada a soportar a diario es terrible, especialmente en las zonas apartadas en las que el Colectivo actúa con total impunidad», declaró el director regional de África Oriental y Austral de la ONG pro derechos humanos, Tigere Chagutah, en un comunicado.

Chagutah acusó al Colectivo de extorsionar, amenazar, matar y torturar a civiles, saquear bienes y retener a mujeres como esclavas sexuales en la zona de Bukombo, en el territorio de Rutshuru (provincia de Kivu del Norte), con base en entrevistas realizadas a 16 víctimas, supervivientes y familiares de afectados por la violencia entre junio y diciembre de 2025.

Entre ellas se encuentra una mujer que, bajo condición de anonimato, relató a AI cómo miembros del Colectivo la secuestraron y mantuvieron cautiva durante tres meses, en represalia por unirse su marido al M23.

«Me dieron a elegir: me mataban, o me iba con ellos», dijo la mujer, que logró huir del campamento cuando el M23 les atacó.

Una vez en el campamento, le presentaron a un comandante que iba a ser su «esposo», quien la violó «repetidamente» y que le hizo contraer enfermedades de transmisión sexual.

Además, nueve víctimas confirmaron a Amnistía que sus esposos habían sido asesinados o secuestrados por combatientes del Colectivo porque sus hijos o maridos se habían unido al M23.

Otra mujer embarazada detalló que ella y su esposo se refugiaron junto con otras seis personas en un platanar en el poblado de Mashango durante un enfrentamiento entre el M23 y el Colectivo.

Éste último les encontró y les pidió aceite para cocinar pero, al decirles que ya no les quedaba, «saquearon todo e incendiaron las casas», matando a su marido y al resto de personas.

«Uno de ellos se apiadó de mí. Dijo: ‘Esta mujer está embarazada y a punto de dar a luz, tenemos que perdonarla’”, añadió.

Según un documento interno del Gobierno militar de Kivu del Sur obtenido por el grupo congoleño de investigación Ebuteli, el Colectivo recibió 100.000 piezas de munición y más de un centenar de cohetes entre finales de 2023 y principios de 2024.

«Las autoridades de la RDC a menudo condenan los abusos cometidos por el M23, como deben hacer, pero hacen caso omiso de la violencia y los abusos similares cometidos por los Wazalendo», concluyó Chagutah. EFE

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