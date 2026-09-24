AI pide cerrar la agencia ICE por abusos en operaciones migratorias en EE.UU.

Compartir

3 minutos

Washington, 24 sep (EFE).- La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves disolver el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras presentar un informe en el que recoge violaciones y abusos generalizados de derechos humanos en operaciones migratorias.

En el informe titulado «Teníamos silbatos, ellos tenían armas: violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE», AI relata situaciones, a su entender, irregulares durante las operaciones de control de la inmigración del Gobierno de Donald Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C.

Según defiende AI, las violaciones documentadas «no fueron incidentes aislados o excepcionales, sino parte de un patrón recurrente de abusos».

«Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro», declaró la directora ejecutiva de AI de Estados Unidos, Nadia Daar.

«Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas», insistió.

En concreto, AI acusa a dicha agencia de «homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento, que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas», entre otros.

El informe, que se basa en entrevistas a 154 personas de los cuatro lugares analizados, documenta prácticas violentas y discriminatorias «por motivos raciales» de control de la inmigración que, aseguran, «eran fomentadas por altos cargos gubernamentales, incluido el presidente».

En el documento se recoge el testimonio de Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, de origen ojibwa y latino: «Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola», cuenta.

Y añade: «La golpearon; estaba embarazada. Su esposo gritó: ‘¡Es nativa americana, aquí está su tarjeta de identificación tribal!’. Un agente del ICE respondió: ‘Eso no (palabrota) importa, esta es nuestra tierra ahora'».

Además, la ONG denuncia que el ICE «actuó a menudo con máscaras y sin identificación» y que «las violaciones de derechos humanos casi nunca fueron seguidas de una investigación o rendición de cuentas significativa».

Aunque Daar considera que «el historial del ICE de violaciones de los derechos humanos no es nada nuevo», sí afirma que el informe revela que «muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel». Por este motivo, AI insistió en que «hay que abolir el ICE». EFE

acd/lfp/mgr