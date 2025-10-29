AI pide investigar como «crimen de guerra» un ataque de EEUU que mató a migrantes en Yemen

3 minutos

El Cairo, 29 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles que se investigue como crimen de guerra el ataque aéreo estadounidense del pasado abril contra un centro de detención en el noroeste del Yemen, en el que, según los rebeldes hutíes, murieron casi 70 personas, la mayoría de ellas migrantes africanos.

La organización dijo en un informe que el bombardeo contra el centro de detención de migrantes en Saada del pasado 28 de abril «constituyó un ataque indiscriminado», por lo que urgió a las autoridades estadounidenses a «investigarlo con prontitud y transparencia como un crimen de guerra».

Durante la Operación Rough Rider del Ejército estadounidense contra posiciones de los hutíes en el Yemen, hubo «daños civiles catastróficos a migrantes vulnerables», muchos de los cuales fueron retenidos por las autoridades insurgentes que controlan gran parte del noroeste del país «únicamente por su situación irregular», según AI.

La investigación de Amnistía se basa en entrevistas a 15 supervivientes etíopes, imágenes satelitales, fotos y vídeos que proporcionan pruebas «contundentes» de que Estados Unidos «incumplió su obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de distinguir entre bienes civiles y objetivos militares».

Por ello, la organización recordó que las víctimas y sus familias deben recibir una «reparación integral, incluida una compensación económica», mientras que las autoridades competentes «deben procesar a cualquier persona sospechosa de responsabilidad penal, incluso bajo la doctrina de responsabilidad de mando».

En agosto, AI solicitó al Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) y al Comando Conjunto de Operaciones Especiales estadounidense (JSOC) aclaraciones sobre el objetivo del ataque, pero el primero solo respondió brevemente que estaba evaluando todos los informes de daños a civiles.

«La investigación de Amnistía Internacional no halló pruebas de que el centro de detención de migrantes fuera un objetivo militar. Los supervivientes afirmaron que el centro era un espacio abierto, por lo que pudieron ver a todas las personas presentes en el edificio, todas ellas migrantes detenidas», denunció la organización.

El centro, que formaba parte del complejo penitenciario de Saada, había sido utilizado durante años por los hutíes para detener a migrantes y su carácter civil era ampliamente conocido, ya que incluso fue visitado por organizaciones humanitarias.

«Estados Unidos debería haber sabido que la instalación era un objetivo civil y que cualquier ataque aéreo podría causar un número considerable de muertes y lesiones a civiles», sentenció Amnistía. EFE

cgs/kba/rf