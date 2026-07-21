AI pide liberación de 50 detenidos en Egipto ligados a grupo juvenil crítico con Gobierno

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El Cairo, 21 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este martes la liberación de unas 50 personas detenidas en Egipto acusadas de pertenecer a un grupo de la red social Discord crítico con el presidente del país, Abdelfatah al Sisi, los cuales se enfrentan a cargos de «terrorismo».

Según detalló la organización en un comunicado, los arrestados están siendo investigados por la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado (SSSP, según sus siglas en inglés) bajo cargos de terrorismo y difusión de «noticias falsas», tras una oleada de detenciones iniciada a finales de mayo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Amnistía ha documentado que al menos seis de los arrestados sufrieron desapariciones forzadas durante periodos de entre 6 y 40 días.

Entre ellos se encuentra un estudiante de 19 años que denunció ante la fiscalía haber sido torturado «con descargas eléctricas» mientras permanecía colgado y con los ojos vendados, sin que la fiscalía hiciera caso a sus denuncias.

La organización indicó que los interrogatorios no solo se centraron en la pertenencia a la plataforma, sino también en publicaciones personales en Facebook donde los detenidos criticaban «el aumento de los precios de la electricidad y los combustibles del país».

«Es indignante que en Egipto haya personas que puedan acabar detenidas de forma arbitraria, desaparecidas forzosamente y expuestas al riesgo de sufrir tortura simplemente por formar parte de un grupo en Internet», afirmó el investigador regional de AI, Mahmoud Shalaby.

Shalaby también recalcó que «el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tanto en internet como fuera de ella, nunca debería ser motivo de detención ni enjuiciamiento».

Hasta el momento, las autoridades egipcias no han reaccionado ante esta información.

El grupo de Discord objetivo de las detenciones, denominado ‘Gen Z002’, fue creado en octubre de 2025 por el activista exiliado Anas Habib, casi al mismo tiempo que se producían protestas lideradas por jóvenes en Nepal y Marruecos.

Esta nueva ola de arrestos se enmarca, según la ONG, en la campaña de represión que el Gobierno egipcio mantiene desde hace más de una década contra cualquier voz disidente o crítica en redes sociales y plataformas de internet.EFE

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