AI urge la liberación de presos en Irán por el «grave riesgo» de morir en los bombardeos

Madrid, 7 mar (EFE).- La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) exigió este viernes que las autoridades iraníes pongan en libertad inmediatamente a todos los detenidos «arbitrariamente» y otros como los encarcelados por deudas financieras, los que cumplen prisión preventiva o están condenados por delitos menores no violentos, aunque salgan de manera condicional.

AI argumenta en un comunicado que esas personas corren un «grave riesgo» a causa de los bombardeos de Israel y EE.UU., que comenzaron hace una semana y se han recrudecido, causando más de un millar de muertos.

Los ataques aéreos cerca de cárceles y centros de seguridad ha llevado a liberar a algunos presos, según informes de defensores de derechos humanos.

«Sin embargo, las autoridades se niegan a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente -explica AI-, incluidas las recluidas por motivos políticos, y a conceder la libertad humanitaria temporal a otras, exponiéndolas conscientemente a un grave riesgo de muerte o de sufrir daños graves. Entre estas personas se encuentran menores de edad».

La organización advierte también de que los ataques directos contra bienes civiles, como las cárceles, constituyen «graves violaciones» del derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.

Según familiares de los presos y defensores de derechos humanos citados por AI, se han producido explosiones cerca de la prisión de Evin y la Penitenciaría Central del Gran Teherán; la prisión de Zanjan; y la prisión de Mahabad, en la provincia de Azerbaiyán Occidental.

Y hubo ataques contra centros de seguridad con presos, incluidas instalaciones del Ministerio de Inteligencia y comisarías de policía de Teherán, Mahabad, Urumieh, Sanandaj y Kermanshah.

En estas circunstancias, AI considera preocupante que «las autoridades iraníes nieguen a las personas presas comida y agua adecuadas, y sometan a algunas a desaparición forzada, así como a tortura y otros malos tratos, incluso como represalia por protestar» cuando exigen la libertad al oír las explosiones.

«Irán debe cumplir con su obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de retirar, en la medida de lo posible, a todas las personas presas y demás civiles de las proximidades de objetivos militares», instó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. EFE

