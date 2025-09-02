AI y HRW denuncian la «represión arrasadora» en Irán tras las hostilidades con Israel

Madrid, 3 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron este miércoles que las autoridades iraníes han desatado una “represión aterradora” en nombre de la «seguridad» nacional tras las hostilidades con Israel en junio, con más de 20.000 personas detenidas.

Desde el 13 de junio, Teherán ha arrestado a disidentes, defensores de derechos humanos, periodistas, usuarios de redes sociales, familiares de víctimas de protestas, ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas y religiosas, incluidas las comunidades baluchi, kurda, bahaí, cristiana y judía, afirmaron en un comunicado conjunto AI y HRW.

La directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Sara Hashash, señaló que mientras la población intenta recuperarse de los efectos del conflicto armado entre Irán e Israel, las autoridades están desatando una «represión implacable» caracterizada por «vigilancia masiva, detenciones arbitrarias e incitación al odio contra minorías».

Las ONG denunciaron que las fuerzas de seguridad han matado a civiles, incluida una niña de tres años, además de que al menos nueve hombres han sido ejecutados por cargos políticos o de espionaje a favor de Israel, mientras el Parlamento tramita una ley que ampliaría aún más la aplicación de la pena de muerte.

En este sentido, el director adjunto de HRW para la región, Michael Page, advirtió de que la crisis de derechos humanos en Irán se ha agravado en una espiral en la que las autoridades usan como «chivos expiatorios a disidentes y minorías de un conflicto con el que no tienen relación».

AI y HRW reclamaron una moratoria inmediata de las ejecuciones, la liberación de los detenidos arbitrarios y la protección de los presos frente a torturas y desapariciones forzadas. Además, pidieron a la comunidad internacional iniciar investigaciones bajo el principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes.

A principios de agosto, el Poder Judicial iraní informó del arresto de 20 personas por supuestamente trabajar para los servicios secretos de Israel, aunque precisó que algunas de ellas habían sido puestas en libertad sin cargos.

La Policía iraní, a su vez, anunció la detención de 21.000 personas sospechosas durante la guerra de doce días con Israel, en la que Tel Aviv bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de mil muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 31 muertos.

Desde el comienzo del conflicto, el 13 de junio, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a seis presos por colaborar con el Mosad. EFE

