AI y ONG venezolanas comienzan la construcción de agenda colectiva sobre derechos humanos

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Caracas, 19 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y un grupo de ONG de Venezuela comenzaron la construcción de una agenda colectiva sobre derechos humanos, en el marco de un encuentro en Caracas que concluyó este martes para reconocer la labor de expertos, organizaciones y activistas en el país suramericano.

«Ha sido el inicio de la construcción de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, que se plantea diferentes acciones, diferentes recomendaciones, llamados tanto a las entidades del Estado venezolano como a la comunidad internacional», explicó a EFE la directora senior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de AI, Erika Guevara Rosas.

El encuentro que empezó el lunes en Caracas reunió a Amnistía Internacional y a diversos representantes de ONG y defensores de derechos humanos, varios de ellos recientemente excarcelados, para conversar sobre distintos temas como la libertad de expresión y la seguridad jurídica.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía «algún tiempo» que las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse «en libertad».

La abogada señaló que durante el evento se hizo un «mapeo» de los diferentes escenarios en materia de derechos humanos que enfrenta el país caribeño en estos momentos, en el sector educativo, sanitario, laboral, sobre la libertad de expresión, derechos civiles y políticos, así como la libertad de prensa.

Por su parte, el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, calificó de importante la reunión entre activistas y organizaciones de derechos humanos aprovechando «la relativa apertura que hay en el país».

«Que nuevamente podamos hacer actividades presenciales sin el temor a la persecución y poder también trabajar, como era el objetivo de este evento, en una agenda nacional con propuestas a las instituciones», dijo a EFE.

Alvarado sostuvo que el Estado venezolano puede tomar algunas medidas «sin costo alguno» como liberar a todos los presos políticos, permitir el acceso a las cárceles a la Cruz Roja Internacional y al Alto Comisionado de Derechos Humanos, así como permitir la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Igualmente, el presidente de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, excarcelado en febrero pasado, expresó a EFE que este encuentro con AI fue una luz en medio de tanta oscuridad.

«Tenemos que avanzar en la articulación, debemos avanzar en la escucha activa de la gente, de esa Venezuela profunda que vive el dolor de la criminalización, de la judicialización, de la arbitrariedad, del irrespeto a la propia Constitución», subrayó.

En medio de este encuentro, fueron excarcelados varios presos políticos, como una adolescente de 16 años, así como Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a 24 años de prisión por formar parte de la llamada ‘Operación Gedeón’, un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

Igualmente, la ONG Foro Penal reportó la excarcelación de al menos 13 presos políticos de la cárcel de Yare II, en el estado Miranda (norte). EFE

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