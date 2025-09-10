AIE: el mercado solo no solucionará el acaparamiento por China de los minerales críticos

París, 10 sep (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advierte de que ante el creciente acaparamiento por China del refino de minerales fundamentales para la transición ecológica, el mercado por sí solo no se regulará y hacen falta políticas activas.

«Necesitamos nuevas políticas y alianzas internacionales entre los países ricos en recursos, los refinadores, los proveedores de capital y los consumidores» porque «los mercados por sí solos no ofrecen mayor diversidad», señala Birol en una entrevista a Time divulgada por su gabinete.

Recuerda que en el caso de 19 de los 20 minerales que sigue de cerca la AIE por su carácter estratégico para la transición energética, China tiene una cuota media del 70 % en su refino y ese nivel de concentración «no ha hecho más que intensificarse en los últimos años».

Y aunque constata que los gobiernos están tomando conciencia del riesgo que supone esa concentración tan elevada y buscan respuestas «es necesario actuar tanto a corto plazo, para reforzar la preparación ante posibles interrupciones en el suministro, como a largo plazo para diversificar las cadenas de suministro y reducir los riesgos estructurales».

Birol compara la situación actual con China con la de 1973, cuando la situación de dependencia respecto a unos pocos productores de crudo, esencialmente en el mundo árabe, dio lugar a la primera gran crisis del petróleo cuando decidieron utilizar ese recurso como arma política por el conflicto con Israel.

Sobre todo, recuerda que «la diversificación es la regla de oro en la seguridad energética»

La AIE avisa de que ningún país tiene soluciones por sí solo a estos retos, y de ahí la necesidad de una cooperación internacional a la que se ofrece como foro, dada su experiencia y los estudios que ha dedicado a la cuestión.

De hecho, en su informe sobre los minerales críticos del pasado mes de mayo, explicaba que en el caso del cobre, litio, níquel, cobalto grafito y tierras raras, la cuota mundial de China en el refinado y el procesado ha aumentado de una media del 82 % en 2020 al 86 % en 2024.

Birol señalaba entonces que en un mundo «con elevadas tensiones geopolíticas», esa alta dependencia hace que los mercados sean «muy vulnerables» a fallos técnicos, fenómenos meteorológicos extremos o a interrupciones en el comercio.

En su artículo en Time, el director ejecutivo explica que hacen falta «nuevas herramientas que proporcionen un grado de certeza en cuanto a precios o volúmenes para reducir las barreras a la inversión y desbloquear la financiación».

Lo ilustra con dos ejemplos, el primero la iniciativa público-privada denominada MP Materials impulsada por el departamento de Defensa de Estados Unidos que incluye compromisos sobre un precio mínimo y de compras futuras para poner en marcha una cadena de suministro de tierras raras totalmente nacional.

El segundo es la designación por la Unión Europea de 60 proyectos estratégicos que así se pueden acoger a un procedimiento de concesión de permisos simplificado y a un acceso facilitado a financiación. EFE

