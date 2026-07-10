AIE:la oferta global de petróleo superará a la demanda a fin de año si no vuelve la guerra

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París, 10 jul (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata que el tránsito de crudo y derivados del petróleo por el estrecho de Ormuz se disparó en junio gracias al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la oferta global podría superar a la demanda a finales de año si hay un acuerdo de paz duradero.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este viernes, la AIE puntualiza que la nueva escalada de hostilidades con ataques de Estados Unidos e Irán ensombrece esas perspectivas y podría dar al traste con esa previsión, como ha puesto en evidencia el mercado.

«La reanudación de los enfrentamientos armados en el golfo (Pérsico) esta semana pone de relieve los riesgos de no alcanzar un acuerdo de paz duradero, algo imprescindible para la normalización de los mercados petroleros», subraya este organismo que reúne a los principales países consumidores de energía del mundo desarrollado. EFE

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