AIE eleva sus previsiones de crecimiento de la oferta mundial de petróleo en 2025 y 2026

2 minutos

París, 13 nov (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevó sus previsiones de crecimiento de la oferta mundial de petróleo para 2025 y 2026 en su informe mensual sobre el mercado de esta energía fósil publicado este jueves.

En concreto, prevé que el suministro mundial de petróleo crezca en unos 3,1 millones de barriles diarios (bpd) en 2025 y en 2,5 millones de bpd en 2026, lo que supone un aumento de unos 100.000 bpd en ambos casos.

La AIE señala que en 2026 la oferta total de petróleo será 4,09 millones de barriles diarios superior a la demanda total, frente a un superávit implícito de 3,97 millones de barriles diarios en su último informe mensual.

«Los equilibrios del mercado mundial del petróleo se están desequilibrando cada vez más, ya que la oferta mundial de petróleo sigue avanzando mientras que el crecimiento de la demanda de petróleo sigue siendo modesto en comparación con los estándares históricos», afirmó la AIE en su informe.

La Agencia prevé que el crecimiento mundial en 2025 esté liderado por Estados Unidos, China y Nigeria.

Y señaló que, pese a que el continuo repunte de la oferta mundial de petróleo se detuvo en octubre, el suministro mundial de petróleo aumentó considerablemente en 6,2 millones de barriles diarios desde enero, con incrementos distribuidos equitativamente entre los países no pertenecientes a la OPEP+ y los de la OPEP+.

Una serie de paradas no planificadas, mantenimientos programados y continuas interrupciones en las operaciones de refinación y comercialización en Rusia impulsaron los márgenes de las refinerías a su nivel más alto en dos años en Europa y Asia a principios de noviembre, añadió la AIE.

El organismo también prevé que la producción mundial de las refinerías, que también se redujo en octubre, aumente considerablemente hacia finales de año. EFE

cat/cg