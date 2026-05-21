Air Canadá prevé aumentar durante el próximo invierno un 20 % su capacidad en México

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- La línea aérea Air Canada prevé aumentar un 20 % su capacidad en México a partir de la próxima temporada de invierno, como parte de una estrategia que busca aprovechar la creciente relación turística y comercial entre ambos países, afirmó este miércoles Luis Noriega, director de la aerolínea en México.

El directivo explicó, durante entrevista con medios, que el crecimiento no está ligado al Mundial de fútbol 2026, pese a que México será una de las sedes del torneo, porque el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) mantiene una capacidad limitada y las terminales están saturadas.

“Va a ser sobre todo a partir del invierno. Entonces no está tan relacionado con el Mundial”, señaló Noriega al ser preguntado por el impacto del torneo y la base de sus proyecciones, luego de un 2025 en el que la aerolínea canadiense repuntó un 16 %.

La expansión, dijo el directivo, forma parte de la estrategia denominada Nueva Air Canada que busca situarse entre las diez mayores aerolíneas del mundo, mediante la conectividad de sus centros de operación en Toronto, Montreal y Vancouver, tanto con América Latina, Europa y Asia.

Noriega sostuvo que el interés entre México y Canadá responde a una relación bilateral cada vez más estrecha.

El directivo de Air Canadá recordó que hace unos meses llegó a México la más grande misión comercial canadiense con entre trescientas y cuatrocientas empresas, mientras que este mes unas 280 compañías mexicanas viajaron a Canadá en busca de oportunidades de negocio.

“Hay un componente turístico porque el canadiense adora México (…) y porque el mexicano adora Canadá”, indicó Noriega, quien subrayó el atractivo de usar a Canadá como punto de conexión hacia más de doscientos destinos.

Air Canada opera desde Ciudad de México hacia Montreal, Toronto y Vancouver, además de vuelos desde Cancún y rutas a Tulum, Huatulco, Ixtapa, Puerto Vallarta, Los Cabos, Guadalajara y Puerto Escondido.

Además, la compañía sumara este año las rutas Puerto Escondido-Vancouver, Monterrey-Vancouver y, desde diciembre, Toronto-Mérida, reveló Noriega

La aerolínea presentó en México el avión 737 MAX de Air Canada Rouge, una incorporación que, según Noriega, responde a un plan anunciado desde el año pasado para homogeneizar la flota.

Air Canada cuenta con sesenta aviones MAX y está reconvirtiendo sus interiores.

Sobre el Mundial, Noriega señaló que la demanda se mantiene en un nivel «relativamente normal”, aunque prevé una alta ocupación en junio por la temporada y el interés de aficionados europeos en viajar a México.

Noriega afirmó que Air Canada ajustó rutas por el precio del petróleo y la situación macroeconómica global, como las que llegan Dubái y Tel Aviv, pero aseguró que sus planes en México se mantienen sin cambios. EFE

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