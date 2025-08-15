The Swiss voice in the world since 1935

Air Canada enfrenta fecha límite para evitar una huelga

Air Canada enfrentará en la medianoche del viernes la fecha límite para evitar una huelga de auxiliares de vuelo que puede llevar a la interrupción de su servicio, creando caos en los viajes de verano para los 130.000 pasajeros diarios de la aerolínea. 

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por su sigla en inglés), que representa a 10.000 auxiliares de vuelo, dijo que además de los incrementos salariales, buscan conseguir el pago del trabajo en tierra no remunerado, incluido el del proceso de abordaje.

Air Canada detalló, en un comunicado publicado el jueves, su última oferta, según la cual un auxiliar de vuelo de mayor rango puede llegar a ganar 87.000 dólares canadienses (unos 65.000 dólares estadounidenses) para 2027.

Sin embargo, el CUPE señaló que la oferta de la aerolínea está «por debajo de la inflación (y) por debajo del valor de mercado». 

