Air Canada suspenderá vuelos a partir del jueves ante la posible huelga de sus auxiliares

2 minutos

Toronto (Canadá), 13 ago (EFE).- Air Canada, la principal aerolínea de Canadá, empezará a suspender gradualmente centenares de vuelos diarios a partir del jueves en prevención de que sus auxiliares de cabina se declaren en huelga durante el fin de semana.

La compañía aérea, la quinta más grande de Norteamérica, señaló este miércoles que la posible huelga de unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge afectará a unos 130.000 pasajeros diarios.

En la noche del martes, el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE) comunicó oficialmente a la compañía que puede declarar la huelga en un plazo de 72 horas, el requisito para que los trabajadores abandonen sus puestos de trabajo.

La decisión de CUPE se produjo después de que Air Canada declarase que las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo estaban estancadas tras ocho meses de conversaciones, por lo que propuso un arbitraje.

CUPE rechazó la propuesta, que de ser aprobada habría impedido que los trabajadores se declarasen en huelga.

Los trabajadores señalaron que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10 % cuando la inflación en ese periodo creció un 169 %.

Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo que realizan en tierra, como las funciones de embarque y desembarque de pasajeros.

«Mientras la aerolínea sigue imponiendo tarifas abusivas a los pasajeros y exprimiendo al público, también explota a sus propios empleados al pagar sueldos muy bajos a los auxiliares de vuelo o al negarse directamente a pagarles por aspectos de nuestro trabajo que son críticos para la seguridad», declaró Wesley Lesosky, representante de CUPE en Air Canada, en un comunicado. EFE

