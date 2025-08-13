The Swiss voice in the world since 1935

Air Canada suspenderá vuelos a partir del jueves ante la posible huelga de sus auxiliares

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toronto (Canadá), 13 ago (EFE).- Air Canada, la principal aerolínea de Canadá, empezará a suspender gradualmente centenares de vuelos diarios a partir del jueves en prevención de que sus auxiliares de cabina se declaren en huelga durante el fin de semana.

La compañía aérea, la quinta más grande de Norteamérica, señaló este miércoles que la posible huelga de unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge afectará a unos 130.000 pasajeros diarios.

En la noche del martes, el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE) comunicó oficialmente a la compañía que puede declarar la huelga en un plazo de 72 horas, el requisito para que los trabajadores abandonen sus puestos de trabajo.

La decisión de CUPE se produjo después de que Air Canada declarase que las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo estaban estancadas tras ocho meses de conversaciones, por lo que propuso un arbitraje.

CUPE rechazó la propuesta, que de ser aprobada habría impedido que los trabajadores se declarasen en huelga.

Los trabajadores señalaron que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10 % cuando la inflación en ese periodo creció un 169 %.

Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo que realizan en tierra, como las funciones de embarque y desembarque de pasajeros.

«Mientras la aerolínea sigue imponiendo tarifas abusivas a los pasajeros y exprimiendo al público, también explota a sus propios empleados al pagar sueldos muy bajos a los auxiliares de vuelo o al negarse directamente a pagarles por aspectos de nuestro trabajo que son críticos para la seguridad», declaró Wesley Lesosky, representante de CUPE en Air Canada, en un comunicado. EFE

jcr/ecs/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR