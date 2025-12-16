Air Caraïbes inaugura nueva ruta aérea entre París y Samaná, en la República Dominicana

1 minuto

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció este martes el inicio de una nueva ruta sin escalas entre París-Orly y Samaná ofrecida por la aerolínea francesa «Air Caraïbes».

El vuelo inaugural llegó a la República Dominicana este lunes. Durante la temporada de invierno, «Air Caraïbes» operará hasta dos vuelos semanales desde París hacia Samaná, los lunes y sábados.

El trayecto de regreso desde Samaná a París se realizará vía Santo Domingo, lo que permitirá a «los pasajeros descubrir distintas facetas del país y abre la posibilidad de realizar itinerarios multidestino, combinando varias ciudades dominicanas en un mismo viaje», indicó Aerodom en un comunicado de prensa.

«La llegada de ‘Air Caraïbes’ a Samaná representa un paso clave para continuar posicionando a la región como un destino turístico premium y altamente conectado. ‘Air Caraïbes’ es, en efecto, la primera aerolínea regular en operar hacia Samaná desde hace varios años», señaló la directora Comercial de Aerodom, Alexandra Malvezin.

Por su parte el director comercial de «Air Caraïbes», Hugues Heddebault, destacó que con esta nueva ruta su compañía continua su misión de «ser más que una aerolínea, un verdadero vínculo entre Francia y el Caribe». EFE

