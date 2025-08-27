Air China desvía un vuelo de Londres y Pekín hasta Siberia por una avería
Pekín, 27 ago (EFE).- El vuelo CA856 de la aerolínea Air China, que cubría la ruta entre Londres y la capital china, registró este martes una avería mecánica durante el trayecto y efectuó un aterrizaje alternativo en el aeropuerto ruso de Nizhnevártovsk.
El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware muestra que el aparato, un Boeing 777, aterrizó en el aeropuerto de Nizhnevártovsk, situado en el centro de Rusia, en la mañana local de este martes.
Según testimonios citados por el medio local Southern Metropolis Daily, en el aeródromo se habilitaron camas plegables y se distribuyeron comidas para los viajeros.
Unas 13 horas más tarde, los pasajeros embarcaron en una nueva aeronave y pusieron rumbo a Pekín.
Air China informó este miércoles en su cuenta oficial de Weibo de que el vuelo CA856 sufrió un fallo mecánico no especificado durante el trayecto y realizó un aterrizaje alternativo conforme a los procedimientos, tras lo cual envió otro aparato para cubrir la parte restante del trayecto.
La aerolínea agregó que el segundo vuelo llegó al aeropuerto Capital de Pekín este miércoles a las 4.40 hora local (20.40 GMT). EFE
aa/enb