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Air Europa desviará su ruta Madrid-Caracas a Valencia hasta el 31 de julio por los sismos

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1 minuto

Madrid, 9 jul (EFE).- La aerolínea española Air Europa anunció este jueves que los vuelos de la ruta Madrid-Caracas que tienen programados operarán desde y hacia el venezolano Aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia, en el estado Carabobo, al menos hasta el 31 de julio.

La aerolínea explicó que toma esta decisión debido al cierre temporal del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, como consecuencia de los terremotos del pasado 24 de junio.

Los devastadores seísmos han causado al menos 3.811 muertos, según el último balance oficial disponible, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y la de rescatados en 6.462.

La aerolínea española ya opera, de hecho, desde el pasado 29 de junio los vuelos de Caracas desde Valencia, tras obtener los permisos necesarios.

Air Europa confirmó, no obstante, que si esa opción no se adapta a las necesidades del cliente, se flexibilizarán las condiciones para reorganizar el viaje, por lo que la aerolínea permite cambiar la fecha del vuelo, la ruta hacia Medellín (Colombia), Bogotá o Panamá, y ofrece un vale y también el reembolso del dinero. EFE

crn/may/cma/mra

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