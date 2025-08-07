The Swiss voice in the world since 1935

Air France-KLM investiga una intrusión fraudulenta en su base de datos de clientes

París, 7 ago (EFE).- El grupo franco-neerlandés Air France-KLM está investigando una intrusión fraudulenta en la base de datos de sus clientes, aunque asegura que no ha habido fuga de informaciones sensibles como las contraseñas, los números de pasaporte o de tarjetas de crédito ni las informaciones sobre viajes.

En un mensaje enviado este jueves a la prensa, Air France-KLM confirma sus pesquisas sobre esta operación que fue detectada en una plataforma exterior utilizada por los centros de contacto del grupo aéreo.

A partir de ahí, indica que su equipo de seguridad informática, en colaboración con su proveedor «rápidamente» puso en marcha «medidas correctivas para poner fin al incidente» y evitar que se reproduzca.

Insiste en que sus propios sistemas no se han visto afectados y que no se ha puesto en peligro su seguridad.

Air France-KLM, que reitera que lamenta esta situación, está ahora contactando individualmente con los clientes cuyos datos «han podido ser objeto de un acceso fraudulento» para que presten mayor atención por si reciben llamadas o correos electrónicos.

Y hace hincapié en que en este episodio no se han divulgado ni contraseñas, ni números de pasaporte o de tarjeta de crédito, ni informaciones de viaje, ni las millas acumuladas por los clientes. EFE

