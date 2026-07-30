Air France-KLM registra una caída de sus beneficios por alza del combustible

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El grupo de transporte aéreo Air France-KLM vio caer su beneficio neto un 71% hasta 190 millones de euros (217 millones de dólares) en el segundo trimestre, debido a los elevados costos del combustible, anunció el jueves.

Las tres aerolíneas del grupo (Air France, KLM y Transavia) tuvieron que hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio. El combustible se encareció en más de 800 millones de euros durante el trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025

No obstante, el transportista franco-neerlandés destacó en un comunicado que el aumento de los ingresos por pasajero compensó «alrededor del 85% de la subida del precio del combustible».

La empresa ajustó ligeramente la previsión de crecimiento de sus capacidades para 2026, que ahora sitúa entre el 2% y el 3% (frente al 2% al 4% anteriormente). Esto debe plasmarse en una reducción de frecuencias, especialmente en rutas en Europa.

En el primer semestre, Air France-KLM registró una pérdida neta, como ya ocurrió en 2021, 2022 o 2024. En esta ocasión asciende a 61 millones de euros, frente a un beneficio neto de 401 millones de euros en 2025.

Todas las compañías aumentaron sus tarifas, lo que dio lugar a unos «ingresos unitarios a tipo de cambio constante en aumento del 8,7%». A la subida del precio de los billetes para los viajeros se suma la de la demanda de transporte de mercancías.

El director general Benjamin Smith, citado en un comunicado, celebró «un sólido desempeño comercial, impulsado por una demanda aún robusta de viajes en clases Prémium, especialmente hacia y desde Asia y Norteamérica».

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