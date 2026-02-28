Air France suspende sus vuelos a Tel Aviv, Riad, Dubái y Beirut

París, 28 feb (EFE).- La compañía francesa Air France anuló este sábado sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad, como medida de precaución por el conflicto en Oriente Medio, informaron a EFE fuentes de la aerolínea.

En el caso de los vuelos a Tel Aviv, la suspensión de los trayectos está ya previsto que se prolongue hasta mañana, mientras que en el resto de casos la decisión, por el momento, afecta solo a los vuelos de hoy.

«La compañía sigue de manera constante la evolución de la situación geopolítica de los territorios en los que opera y sobre los que vuelan sus aviones, con el fin de garantizar el máximo nivel de seguridad y protección de los vuelos», detallaron las fuentes.

La medida se adoptó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán. En respuesta, Irán ha lanzado ataques contra Israel y contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes. EFE

